Manfredonia, solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/07/2022 – “Carissimi fratelli e sorelle,

nel Vangelo di Giovanni troviamo una icona bellissima della Chiesa, sposa di Cristo, nella quale quotidianamente, fa esperienza, come gli sposi di Cana di Galilea, della mancanza del vino: paure, incertezze, sofferenze, prove, dolori, morte, pandemia, guerre. Sembra che la festa sia finita!

«La Madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino” e Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua Madre dice ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela.”» (Gv 2,2-5).

È il testamento d’amore della Madre per noi suoi figli.

La festa può sembrare finita se non riusciamo a guardare la vita e la storia con gli occhi di Dio. Il discepolo di Gesù e il devoto della Madonna sanno ascoltare e custodire la Parola del Signore. Tutto si rinnova, tutto e tutti vengono abitati da una speranza e da una luce nuova, animata dalla presenza dello Spinto Santo.

Maria, nostra madre e regina, decoro del monte Carmelo, tu conosci il timbro della voce del tuo Figlio Gesù e il battito del suo cuore. Continua a parlarci di Lui; raccontaci ogni giorno come fare per ascoltarlo e seguirlo, come hai fatto tu. Parlaci di Gesù, con la freschezza e l’ardore di occhi e cuore che brillano, come quando un giovane incontra la sua sposa. Insegnaci a cantare il Magnificat nei momenti di gioia e nei momenti di prova. Maria, madre e stella del monte Carmelo, ricordati di noi, di questa parrocchia che ti onora e ti ama, santificaci e donaci la grazia di ascoltarti tutti giorni “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Amen.

don Antonio Di Candia, parroco

CELEBRAZIONI LITURGICHE

DAL 7 LUGLIO

Ogni sera novena in preparazione alla solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

ore 18:00 rosario meditato – celebrazione del vespro e santa Messa presieduta dal Rev. Sac. p. Domenico Lanci, passionista.

Ogni giorno sarà possibile confessarsi prima o dopo la s. Messa.

ore 20:15 recita del rosario per i cortili e le strade della parrocchia: vicolo Gorizia – via I Maggio – via Pizzigoni – via Rivera – cortile Pasubio – via Maramarco – oratorio Don Bosco – viale Kennedy (villaggio pescatori). Un giorno della novena sarà celebrata la s. Messa.

VENERDÌ 15 LUGLIO

ore 18:40 primi vespri nella solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, a cui seguirà la Celebrazione Eucaristica durante la quale saranno benedetti e imposti gli scapolari della Madonna del Carmine.

SABATO 16 LUGLIO

Solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, titolare della parrocchia.

Ss. Messe alle ore 6:00 – 7:30 – 9:00 – 10:30 e 12:00 preceduta dalla supplica alla Madonna.

ore 17:30 santo rosario – celebrazione dei secondi vespri.

ore 18:30 santa Messa solenne.

ora 19:30 processione del quadro della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Itinerario: chiesa parrocchiale – corso Manfredi – via Palatella – piazza Marconi – via Maddalena – via A. Osp. Orsini – via S. Lorenzo – via Seminario – via di Porta pugliese – via Palatella – via Coppa delle Vigne – via Coppa Santa – via XXIV Maggio – via La Castellana – via Maramarco – Via Palatella – via I Maggio – vicolo Gradisca – via IV Novembre – via Cap. Valente – zona adiacente il Cimitero (accensione di fuochi pirotecnici a cura della ditta “Nuova Pirotecnica Padre Pio” di San Severo) – via Ripa di Sasso – piazza San Camillo de’ Lellis – via S. Francesco – via Tribuna – via A. Osp. Orsini – corso Manfredi – chiesa parrocchiale.

MANIFESTAZIONI CIVILI

DAL 27 GIUGNO AL 5 LUGLIO

Grest 2022: bee heroes – fratelli tutti. Per I ragazzi e i bambini della parrocchia con giochi, laboratori di arte, ballo e teatro.

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO ORE 21:00

Nella chiesa parrocchiale: concerto di musica sacra “Mater et Decor Carmeli” eseguito dalla Schola Cantorum Santa Maria del Carmine.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO ORE 21:00

Nella chiesa parrocchiale: conversazione teologica-spirituale con il prof. Michele llliceto: “Attualità di Maria secondo don Tonino Bello”.

VENERDÌ 15 LUGLIO ORE 21:00

Sul sagrato della chiesa: concerto bandistico “Città di Manfredonia” diretto dal M° Giovanni Esposto: concerto lirico-sinfonico e di musica leggera.

SABATO 16 LUGLIO ORE 8:00

Sparo di mortaretti e giro per le vie della parrocchia della banda “Città di Manfredonia” diretta dal M° Giovanni Esposto.

ore 22:00 Gruppo Folkloristico Internazionale “Pìzzeche&Muzzeche”. Coordinatore Ciro Murgo.

RINGRAZIAMENTI

L’addobbo floreale in chiesa e al trono della Madonna è offerto dalla ditta “l’Orchidea” di Antonio e Gaetano Paglione.

Sul sagrato della chiesa arco delle Luminarie Carlone.

Si ringrazia per la gentile collaborazione il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Manfredonia; i muratori e le imprese edili e costruttori, cosi come tutti coloro che volontariamente hanno contribuito alla festa.

Si invita a rispettare le norme anti contagio covid19.

IL Comitato parrocchiale della festa