Mary Fabrizio: “Quasi 2,5 mln per l’edilizia residenziale pubblica”

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/07/2022 – Delibera di Consiglio comunale “Programma costruttivo di ERP sovvenzionata nell’ambito del programma integrato di riqualificazione delle periferie – P.I.R.P. nel 1° Piano di Zona del Comune di Manfredonia e finanziato per € 2.451.912,00 – Approvazione schema di convenzione concessione”, l’intervento della consigliera Mary Fabrizio (Lista Strada Facendo).

“Oggi voglio evidenziare a questa assise e a tutti i cittadini di Manfredonia, che dagli inizi del 1990 si sono costruiti gli ultimi alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel 2010 con accordo di programma con la Regione Puglia e comune di Manfredonia ed altri enti collegati per la realizzazione del PIRP cioè la riqualificazione delle periferie, era presente un finanziamento di circa 2,5 milioni di Euro a favore di 24 alloggi per anziani e giovani coppie. Fino ad arrivare al 2019 dove l’inerzia del comune di Manfredonia rischiava di far perdere la capacità economica sui fondi, a favore di altri comuni Pugliesi, evento fortunatamente scongiurato, ma per ovvie ragioni un danno purtroppo si è consumato ugualmente, ossia la rimodulazione del numero degli alloggi che da 24 passano a 16 per gli aumenti dei costi, che hanno subito per il tempo trascorso.

In altre parole il contributo economico stanziato basta ora solo per 16 alloggi, quindi 8 famiglie in meno della graduatoria potranno accedere agli alloggi ed ad oggi non sappiamo a chi imputare l’annosa indolenza. Arriviamo al 2022 la nostra città ha atteso per più di 30 anni a riguardo della questione edilizia pubblica (e non solo).

Finalmente le promesse diventano atti formali con le procedure per l’esecuzione e la ripartenza dell’edilizia pubblica a favore di una categoria abbandonata da troppi anni ed ora rivalutata. In effetti già con delibera di giunta del mese di febbraio, questa amministrazione avvia il percorso, che porta al suo compimento in questa assise (in data odierna) l’approvazione dello schema di convenzione, per la realizzazione degli alloggi.

Ma l’amministrazione fa molto di più, oltre a confermare l’ubicazione degli alloggi, rimodula il programma di assegnazione modificandolo nell’aspetto meritorio della graduatoria esistente, anziché destinarlo esclusivamente ad anziani e giovani coppie. Dopo oltre 10 anni d’inerzia e 30 anni dalla costruzione degli ultimi alloggi, in pochi mesi questa amministrazione porta a compimento le promesse confutando definitivamente ciò che strumentalmente era stato arrogato in consigli comunali precedenti, dove l’istigazione a categorie deboli si era ben fatta notare. Il punto politico oggi è tratto, l’inerzia la lasciamo agli altri. I progetti e le realizzazione degli atti necessari al completamento delle linee programmatiche, democraticamente votate dalla nostra comunità, saranno pilastro ineluttabile per costruire le fondamenta socio/economiche della nostra città, a cui ormai si era persa memoria.

Per dare dignità ad una categoria meritevole riteniamo, che senza alcuna remora e senza ulteriori indugi, dopo un’attesa non più sostenibile. Per tutte le ragioni esposte il gruppo di Strada Facendo è favorevole allo schema di convenzione approvando il provvedimento nella sua interezza”.