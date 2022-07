Puglia, gasolio al posto dell’acqua: mega yacht resta bloccato in porto

LECCE, 16/07/2022 – (quotidiandipuglia) Curiosa disavventura per uno yatch ormeggiato al porto di Otranto: gasolio al posto dell’acqua. Sarebbero dovuti andare in Grecia ieri mattina all’alba dopo una sosta di un paio di giorni ad Otranto, ma lo yatch Okean Soul, elegante imbarcazione di lusso, ha avuto uno stop forzato. Durante il bunkeraggio, infatti, dei previsti 5.500 litri di gasolio, il distributore ha visto la pompa bloccarsi a soli 2.400. Un vero mistero, risortosi solo con un’ispezione diretta.

Cosa è successo

Semplicemente, infatti, il gasolio era stato imbarcato nel serbatoio dell’acqua e non in quello del carburante. In pratica, durante le operazioni, per una disattenzione, l’equipaggio dell’imbarcazione aveva sbagliato l’inserimento della pompa fornendo carburante al serbatoio dell’acqua potabile. Per fortuna che la capienza dei due serbatoi era molto diversa e che l’imbarcazione era a secco, quindi necessitava del pieno di carburante. Altrimenti, se si fosse trattato di un semplice rabbocco, ci si sarebbe ritrovati in panne perché, subito dopo il pieno di gasolio erano in procinto di fare il pieno di acqua. (quotidiandipuglia)