Puglia, moto contro camion: muore sul colpo un 39enne

LECCE, 16/07/2022 – (corrieresalentino) Ennesima tragedia della strada nel Salento. Il dramma si è consumato in mattinata alla periferia di Monteroni, sulla strada che conduce a Copertino, dove un motociclista è morto sul colpo dopo essere andato a schiantarsi contro il rimorchio di un camion.

La vittima, che viaggiava da solo a bordo della sua moto di grossa cilindrata, è un uomo di 39 anni, Alessandro Quarta, di Lecce, per il quale – purtroppo – ogni soccorso da parte dei medici del 118 è risultato vano.Sul posto, per ricostruire l’accaduto, sono intervenuti gli agenti della Municipale locale ed i carabinieri della Compagnia di Lecce, ora al lavoro per eseguire i rilievi di rito utili a stabilire eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, parrebbe che il mezzo pesante sia uscito da una via laterale (via Sardegna) proprio nel momento in cui cui stava sopraggiungendo la moto. L’esatta dinamica è però in fase di accertamento da parte dei carabinieri. (corrieresalentino)