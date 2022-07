Rapporto “Crea”, Gatta: “Sanità pugliese tra le peggiori d’Italia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/07/2022 – “Non sarebbe di certo il riflesso della presunzione della politica che fa divinazioni sul futuro, se oggi, a fronte del Rapporto “Crea” sulla sanità, ricordassimo quante volte, in questi anni, abbiamo acceso i riflettori sullo stato di un servizio tanto essenziale quanto trascurato.

La nostra Regione è in fondo alla classifica: siamo tra le peggiori in Italia quanto a servizio sanitario e sociale. 17 anni di centrosinistra per smantellare ciò che era stato costruito e il disastro è ben fotografato anche oggi. Manca del tutto la medicina del territorio, c’è una gravissima carenza di personale, le liste d’attesa sono infinite, i pronto soccorso sono in tilt e i cittadini sono spesso costretti a ricorrere al privato o a strutture di altre Regioni per accedere alle cure e prestazioni necessarie. Nel mentre, sullo sfondo, si accalcano scandali e disservizi nel silenzio assordante del presidente Emiliano”.

Lo riporta il consigliere regionale pugliese Giandiego Gatta.