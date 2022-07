Tante sorprese e novità per il 68mo Carnevale di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/07/2022 – Domani apre i battenti “La Fabbrica del Carnevale”, la prima mostra-museo in assoluto dedicata alla nostra kermesse.

Un magico mondo per grandi e piccini con un emozionate e colorato viaggio tra le eccellenze di Manfredonia. Abiti, opere in cartapesta, cimeli e ricordi carnascialeschi che come Amministrazione abbiamo voluto fortemente collocare presso il LUC, che torna ad essere fruibile a tutta la comunità con rinnovati contenuti legati all’identità e cultura locale, nell’ ottica della valorizzazione e promozione dell’ingegno e talento made in Manfredonia.

Uno stimolo in più per dare impulso alla passione ed alle tipicità e trasformarle in opportunità di crescita imprenditoriale, economica ed occupazionale, soprattutto per i più giovani. “La Fabbrica del Carnevale” sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni sino al 10 agosto.