StatoQuotidiano.it, Manfredonia 16 luglio 2022. Ha suscitato la pronta protesta del Coordinamento delle associazioni dilettantistiche teatrali di Manfredonia la notizia della sottoscrizione da parte del Comune di Manfredonia, del partenariato speciale pubblico privato, per ulteriori 15 anni, con la Cooperativa “La Bottega degli Apocrifi” per la utilizzazione e valorizzazione del teatro Lucio Dalla.

Lapidario il comunicato stampa sottoscritto dai rappresentanti delle cinque associazioni riassunto in: “Tutto cambia affinché nulla cambi”.

Il Sindaco Gianni Rotice ribadisce di aver ereditato, come per i parcheggi, una delibera commissariale e quindi di aver dovuto, ope legis, sottoscrivere il partenariato con la Cooperativa, precisando altresì che la strada delle rescissione, assolutamente non percorribile, avrebbe comportato penalità economiche per il Comune. Ma il rilievo evidenziato dal primo cittadino è: “Perché le associazioni teatrali dilettantistiche che oggi protestano, non hanno interagito con i Commissari Straordinari e quindi fatto pervenire agli stessi una manifestazione di interesse nell’iter procedimentale, conclusosi, quindi, con l’aggiudicazione da parte della Cooperativa dell’uso del teatro Lucio Dalla per ulteriori quindici anni? “.

Giusta osservazione, ma se per la questione parcheggi, peraltro complessa vi è stata una mediazione consensuale, lo stesso potrebbe farsi per la questione teatro Lucio Dalla. Difatti, mi pare di aver recepito la volontà del primo cittadino di mediare, convocando le parti, tra chi, legittimamente risulta aggiudicatario e le associazioni dilettantistiche che rivendicano solo la possibilità di usare il teatro seppur in forma minimale. Incisivo nella sua esposizione Michele Trotta, presidente dell’associazione teatrale dilettantistica “Il Palcoscenico”, sostenuto con la presenza e con la condivisione di idee e rimostranze, da Antonio Lurdo, Camillo Renegaldo e Vittorio Tricarico.

“Le associazione culturali teatrali, anche se amatoriali hanno diritto alla tutela delle istituzioni locali, certamente non nella misura in cui sono stati garantiti gli “Apocrifi” per trent’anni, quindi quindici più quindici, ignorando totalmente le altre sa dell’assurdo”.

“Non siamo contrari al partenariato pubblico privato ma due giorni all’anno, quindi dieci complessivi all’anno, alle cinque associazioni, le vogliamo dare posto che gli “Apocrifi” lo gestiscono per 365 giorni? Inoltre chiediamo di poter avere due o tre ore a settimana da dividersi tra le cinque associazioni per poter fare le prove, atteso che le nostre prove, proprio perché non siamo tutelati le facciamo nei tinelli e nei giardini”.

In effetti, va evidenziato che nella delibera n.239 del 21/5/2008 con cui la giunta comunale disciplinava l’uso del teatro Lucio Dalla da parte di terzi, dopo averlo dato in concessione alla Bottega degli Apocrifi nel 2007, prima di tutto riservava 40 giornate in favore dell’Ente, statuendo altresì, tra le varie prescrizione il diritto per ciascuna compagnia teatrale iscritta nell’albo comunale di usufruire di due giornate.

A questo punto, credo che debba prevalere la regola del buon senso, non scritta, contemperando gli interessi di chi legittimante si è aggiudicato l’uso del teatro con quello delle associazione che, peraltro, chiedono, forte soprattutto dei propri numeri (circa diecimila spettatori all’anno portati al teatro), di poter usufruire di spazi minimali e continuare a diffondere la cultura teatrale dilettantistica della storiche associazioni di Manfredonia. L’arbitro o “il paciere” tra le parti, non può che essere il primo cittadino.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 16 luglio 2022