“Ze Pèppe vien dal Mare”: divieto di sosta temporaneo, le zone interessate

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/07/2022 – Divieto di sosta temporaneo con l’itinerario della manifestazione prevista per la 68^ Edizione del Carnevale “Ze Pèppe vien dal Mare.”

IL VICARIO Vista la nota, con la quale il Sindaco, faceva espressa richiesta di istituire un divieto di sosta e fermata temporaneo, ambo i lati, per il giorno 17 luglio 2022, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, nei pressi di Via del Porto (nel tratto che comprende il parco giochi comunale, il Castello Svevo – Angioino e Corso Manfredi), per consentire il transito del corteo folkloristico di maschere per l’apertura della 68^ Edizione del Carnevale “Ze Pèppe vien dal mare”, nonché un ulteriore divieto di sosta e fermata temporaneo, presso Lungomare Nazario Sauro civ. 15, (Centro Culturale LUC) al fine di consentire il posizionamento dei mezzi di soccorso previsti per lo svolgimento della manifestazione; Ritenuto che sussistano esigenze di sicurezza della circolazione;

Ravvisata la necessità di vietare la sosta di tutte le categorie di veicoli sulle strade interessate;

ORDINA

Il divieto di sosta e fermata il giorno 17 luglio 2022, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, nei pressi di Via del Porto (nel tratto che comprende il parco giochi comunale, il Castello Svevo – Angioino e Corso Manfredi), nei pressi di Lungomare Nazario Sauro civ. 15 (Centro Culturale LUC) al fine di consentire il posizionamento dei mezzi di soccorso previsti per lo svolgimento della manifestazione.



E’ inoltre vietata temporaneamente la circolazione di ogni categoria di veicoli, limitatamente al passaggio del corteo dei partecipanti, il giorno 17 luglio 2022, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, lungo il percorso previsto per la suddetta manifestazione come di seguito indicato:

– Piazza Maestri D’Ascia;

– Via del Porto;

– Corso Manfredi;

– Piazza del Popolo;

– Piazzetta Mercato;

– Piazzale Diomede;

– Piazza Maestri D’Ascia.