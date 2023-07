A Paolo Pinto il premio alla Memoria Ritrovata. Ecco tutti i riconoscimenti di Auserock

Tutto pronto a San Marco in Lamis per la prima edizione di Auserock, la manifestazione legata al recupero della memoria dei musicisti veterani e delle loro interpretazioni ed opere. L’evento, come noto, rientra nell’ambito delle iniziative previste per Borgo Divino 2023 (www.borgodivino.org), che avrà luogo a Rignano Garganico (FG) il 17 agosto 2023 e a San Marco in Lamis (FG) il 20 agosto 2023.

Auserock, voluto dal Circolo Auser di San Marco in Lamis in collaborazione con Arci “Pablo Neruda”, con il Circolo Culturale Giulio Ricci e con l’Amministrazione Comunale, avrà luogo nella cittadina garganica il 20 agosto 2023 e sarà dedicato quest’anno al maestro e musicista Paolo Pinto, scomparso di recente per un malore improvviso.

Ogni anno, ricordano dall’organizzazione, l’evento sarà ispirato ad un differente personaggio della musica locale, per ricordare la memoria di chi no c’è più, ma che ha lasciato ricordi e segni indelebili del suo passaggio terreno in questi campo specifico dell’arte.

A coordinare la serata saranno Ciro Iannacone (musicista e cantautore), Luigi Ciavarella (esperto del settore) e Alessandro Napolitano (musicista).

A moderare il tutto i dirigenti dell’Auser locale Felice La Riccia (presidente), Angelo Del Vecchio (giornalista) e Andrea Ruscitto (artista e docente).

Presenzieranno la manifestazione i familiari di Paolo Pinto, il sindaco Michele Merla, l’assessore alla cultura Meriligia Nardella, l’assessore all’ambiente e all’associazionismo Luigi Tricarico, l’assessore ai servizi sociali Paolo Soccio e il neo segretario del Consiglio Regionale pugliese Napoleone Cera.

Per l’occasione saranno assegnati appositi riconoscimenti ai musicisti ed artisti del posto (veterani e alla memoria) nell’ambito del progetto targato Auser sul tema “La Memoria Ritrovata della Musica“.

Durante l’evento avrà luogo in contemporanea il restante programma di Borgo Divino, con degustazione di vini pregiati e pietanze tipiche della zona. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Taxi Sociale, che interesserà i comuni di San Marco in Lamis e Rignano Garganico. Il programma completo a questo LINK.

Ecco chi sono tutti i premiati per la “Memoria Ritrovata della Musica”:

Veterani Fulgaro Michele Chitarrista e Vocalist Giuliani Michele Vocalist Iannantuono Angelo Fisarmonicista La Porta Luigi Direttore Polifonica Masullo Mario Batterista Pignatelli Leonardo Vocalist Tancredi Nazario Chitarrista Tenace Natale Chitarrista Ceddia Angelo Direttore Orchestra Ianzano Leonardo Musica Popolare Ciavarella Teo Pianista Compositore Alla memoria Chiaramonte Giuseppe Saxista e vocalist Cursio Tony Vocalist Lombardozzi Antonio Maestro Fisarmonicista Daniele Michele Polistrumentista Pinto Paolo Chitarrista Nardella Peter Vocalist Rispoli Tonino Vocalist Tancredi Bonifacio Vocalist

Ma chi era Paolo Pinto?

Come spiega Luigi Ciavarella nel suo SammarcoPop.it, Paolo Pinto è stato il chitarrista delle due anime: quella pop e l’altra rock, due diversi modi di concepire la musica. Quella pop, fatta di canzoni popolari adatte ad un pubblico eterogeneo, e quella rock invece, che lui sentiva come propria, che fu naturale imput alla sperimentazione e alla conoscenza. Non a caso subito dopo darà corso, attraverso la nascita de Il Mosaico, appena qualche anno dopo gli Atomium, alla sua personale epopea sperimentale con suoni anziché canzoni che lasceranno un segno indelebile nella storia della musica del nostro paese. Ci lascerà anche un CD, molti anni dopo quella esperienza, dal titolo “Nella terra degli dei”, un saggio impeccabile della sua geniale arte compositiva, diventato adesso un testamento spirituale affidato al tempo. Il ciclo si era concluso non prima di aver esaurito anche l’esperienza pop degli anni ottanta e novanta con i Fly (ecco la duplice anima che affiora di nuovo). Ma Paolo Pinto fu un musicista principalmente di indole rock.

Vietato mancare!

Ulteriori informazioni su www.borgodivino.org