Manfredonia – “Non dobbiamo creare allarmismo. Ad oggi, Seasif non ha portato alcun progetto esecutivo. Dobbiamo rapportarci a queste dinamiche in modo più corretto. Ci sono dei passaggi che sono obbligatori. Ad oggi l’investimento Seasif, personalmente, non esiste. Tra l’altro alla stessa società le sono state revocate le concessioni dei pontili e dei nastri trasportatori, da parte dell’Autorità Portuale. Quindi, abbiamo creato allarmismo su qualcosa che non esiste e non è mai esistito”.

E’ quanto ha detto Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo e segretario provinciale del PD di Capitanata, nel corso del confronto sul tema: “La Puglia protagonista dello sviluppo: dal turismo alle aree industriali – Le prospettive di un territorio nella dinamica della transizione ecologica”, nell’ambito della locale Festa dell’Unità di Manfredonia.

E’ intervenuta anche Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia e vice presidente del Partito Democratico.

Ha moderato l’incontro Paola Lucino, giornalista di StatoQuotidiano.

