Il camionista coinvolto nell’incidente che causò la morte dell’avvocato Ciro Nardelli l’11 agosto 2023 sulla A14 tra Foggia e Cerignola è stato assolto perché il fatto non sussiste.

Durante il processo, è emerso che l’auto di Nardelli era ferma sulla corsia di marcia da oltre venti secondi, come confermato da un testimone che chiamò la Polizia Stradale per spiegare la dinamica dell’incidente.

Il procedimento penale ha chiarito alcuni punti fondamentali: il camion viaggiava alla velocità consentita di 86 km/h, la revisione del mezzo era regolare, il carico del veicolo era nei limiti consentiti, le gomme erano in buono stato e l’autotrasportatore risultò negativo sia all’alcol test che al drug test.

L’ipotesi che Nardelli si fosse fermato per recuperare il cellulare caduto in macchina è stata smentita, poiché il dispositivo si trovava in tasca. Inoltre, è stato sottolineato che il pubblico ministero avrebbe dovuto disporre un’autopsia sulla vittima anziché una semplice ricognizione cadaverica. Infine, dopo il ricorso del camionista contro il sequestro della patente, la Prefettura gli restituì prontamente il documento. Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro 90 giorni.

