La Polizia Penitenziaria di Foggia ha rinvenuto e sequestrato 85 grammi di sostanze stupefacenti durante un’operazione di servizio. La notizia è stata comunicata dal sindacato O.S.A.P.P. tramite il segretario generale aggiunto, Pasquale Montesano.

“Emergenza carceri italiane: tra silenzio istituzionale e gravissimo rischio per il personale della Polizia Penitenziaria,” afferma Montesano. “È inaccettabile il silenzio del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e della politica, che oltre agli slogan, non agiscono concretamente. Nonostante le gravi carenze e disagi, il carcere di Foggia è sotto permanente assedio della criminalità organizzata. Grazie a un’attività d’indagine accurata, la Polizia Penitenziaria ha trovato 85 grammi di sostanze stupefacenti in una stanza di pernottamento occupata da detenuti di origini baresi, probabilmente appartenenti alla criminalità organizzata, nella 2° sezione giudiziaria.”

Montesano evidenzia come la Polizia Penitenziaria in Puglia, specialmente a Foggia, soffra di una struttura organizzativa inefficiente, con organici sottodimensionati e una scarsa attenzione da parte della politica e dell’amministrazione penitenziaria.

“Serve un’azione immediata del governo per affrontare l’emergenza: deflazionare la densità detentiva, rafforzare la Polizia Penitenziaria ed efficientare i servizi operativi. È necessario intervenire prima che si verifichino ulteriori incidenti irreparabili. Il governo deve riconoscere l’emergenza,” prosegue Montesano.

“I detenuti agiscono senza rispettare le regole. Chiediamo l’intervento del Ministro Nordio per inviare i GIR (Gruppo di Intervento Regionale) e che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dichiari lo stato di emergenza delle carceri italiane, in considerazione anche delle recenti rivolte.”

Montesano sottolinea come la carenza di organici e risorse abbia creato una crisi di grande entità, evitata solo grazie allo spirito di sacrificio e professionalità del personale.

“Abbiamo richiesto l’intervento della C.E.D.U per verificare le condizioni lavorative della Polizia Penitenziaria. Chiediamo al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ai sottosegretari Del Mastro e Ostellari, e al Governo Meloni, di aprire un tavolo di confronto permanente per discutere di riforme, organici, equipaggiamenti, sovraffollamento detentivo, e la lotta alla criminalità. Grazie alla Polizia Penitenziaria per il lavoro quotidiano che svolge per garantire sicurezza e trattamento all’interno delle strutture,” conclude Montesano.

Lo riporta L’Immediato.net