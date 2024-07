"I campionati mondiali masters di Tennistavolo 'Roma 2024' si concludono con numeri da capogiro. Il rendiconto di Antonio Tasso

Con la Cerimonia di Chiusura di domenica scorsa, gli “ITTF WORLD MASTERS TENNIS TABLE CHAMPIONSHIP 2024” salutano Roma e danno appuntamento nel 2026 in Corea del Sud, precisamente nella città di Gangneung.

Numeri da capogiro, per un evento curato nei minimi dettagli, che ha richiesto oltre un anno di lavoro sodo, come racconta Antonio Tasso, consigliere nazionale della Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITeT), nonché membro del Comitato Organizzatore dei Campionati e del relativo Direttivo, responsabile dell’attuazione definitiva:

“Si tratta di un lavoro imponente, così come testimoniano i numeri raggiunti: 6100 atleti partecipanti nelle varie categorie, provenienti da 111 Paesi dei cinque continenti, che hanno gareggiato nelle 350 aree di gioco, allestite nei 6 padiglioni della Nuova Fiera di Roma; 2500 unità come assistenti e collaboratori vari, servizi logistici e di sicurezza, servizio d’ordine e medico, team sportivi e tecnici, che con gli accompagnatori degli atleti (familiari e amici), hanno rappresentato oltre centomila presenze dal 7 al 14 luglio, che hanno soggiornato a Roma e località limitrofe, hanno usufruito dei ristoranti, dei negozi e del trasporto pubblico locale, oltreché ammirare i tesori della Capitale. Insomma, un indotto economico di notevole rilievo”.

L’enorme affluenza ha suggerito agli organizzatori di mettere a frutto tale esperienza, come spiega Tasso:”Per meglio comprendere quale sia stato l’effetto economico di cui il territorio ha beneficiato, noi del direttivo del Comitato Organizzatore abbiamo commissionato all’Università del “Foro Italico” uno studio per verificarlo e procedere con le opportune analisi e valutazioni, da mettere a disposizione di chi vuole cimentarsi in iniziative similari”.

“Anche le istituzioni sono state coinvolte – informa il consigliere nazionale – ed hanno risposto positivamente al nostro invito, cogliendo immediatamente il senso e la portata di quello che stavamo realizzando. I vari rappresentanti del Ministero dello Sport, del Turismo, degli Affari Esteri, della Regione Lazio e del Comune di Roma hanno presenziato alle varie fasi dell’evento sin dalle prime battute, conferendo maggiore visibilità al nostro lavoro”.

Non sono mancati gli sponsor commerciali e sociali, come sottolineato con orgoglio: “LaSTAG GLOBAL,realtà industriale indiana di materiali, attrezzature ed indumenti sportivi, è stata la “Title Sponsor”, ma tante aziende commerciali nell’ambito sportivo e pongistico internazionale hanno allestito stand nell’area predisposta in uno dei padiglioni del quartiere fieristico, conseguendo ottimi volumi di vendita. Non abbiamo, però, dimenticato il nostro impegno nel ‘sociale’, concedendo spazi all’Unicef, ad associazioni di volontariato per la tutela dell’ambiente, degli anziani e degli animali, che hanno potuto sensibilizzare i presenti sulle loro attività”.

Ma c’è un aspetto che Antonio Tasso tiene a rimarcare: ”Questi Campionati Mondiali si sono arricchiti con la presenza di atleti paralimpici, che hanno partecipato alle gare a loro riservate, ma anche a quelle aperte a tutti, nello stesso periodo di svolgimento. Questo è stato fortemente voluto dal nostro Comitato Organizzatore, sostenuto anche dalla Federazione, per mettere in atto quella volontà di inclusione, spesso sbandierata da tanti, ma poi poco praticata. Ecco, noi l’abbiamo realizzata e, al momento, siamo l’unica federazione al mondo ad averlo fatto. Ed è stato bellissimo vedere la gioia degli atleti con disabilità nel partecipare, sentendosi pienamente accolti, ad un evento mondiale di questa portata ed importanza.

Ma mi sono emozionato anche nel percepire il desiderio di gareggiare degli atleti di tutte le categorie di età ammesse. Ricordo che questi campionati ‘Masters’ prevedevano partecipanti da 40 anni in su, in ragione di una categoria ogni 5 anni, fino ad arrivare agli over 90. L’atleta più anziana è stata una giapponese di 101 anni.

Inoltre, abbiamo avuto pongisti provenienti anche dalla Palestina, Iran, Israele, Ucraina e Russia, che si sono affrontati con grande sportività e lealtà agonistica, senza pensare che i propri Paesi fossero in guerra. Davvero una grande lezione a chi non riesce a trovare lo spiraglio per una pace che l’umanità e lo sport chiedono a gran voce.

Al termine della manifestazione, personalmente, ho effettuato diverse premiazioni, ma quando ho consegnato le medaglie ad alcuni atleti con disabilità gravi, la gioia che brillava nei loro occhi mi ha commosso. Un grande ammonimento per chi vive aridamente ed egoisticamente la propria realtà”.

In conclusione, Tasso indica il collegamento di questa mega manifestazione con Manfredonia, di cui è neoconsigliere comunale: “In fondo, io sono un “manfredoniano nel board internazionale”. La consapevolezza di aver superato brillantemente una rilevante prova organizzativa in tema di ‘grandi eventi’,il bagaglio di conoscenze e relazioni, ulteriormente arricchitosi, mi inducono a voler realizzare appuntamenti di rilievo, soprattutto, nel nostro territorio. Non solo sportivi, naturalmente, ma anche di respiro sociale, culturale, ludico e di intrattenimento, che producano, per di più, un effetto economico, che non guasta mai”.