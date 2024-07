Inizia la settimana delle stelle cadenti, le date da non perdere

Due sciami di stelle cadenti in arrivo

Le prime meteore a illuminare il cielo di luglio saranno le Aquilidi, che raggiungeranno il loro apice nelle notti tra il 16 e il 17 luglio, e quella successiva. Solo poche ore dopo, tra il 18 e il 19 luglio, sarà la volta delle alfa Cignidi. Secondo l’Unione Astrofili Italiani (UAI), entrambi gli sciami mostrano generalmente meteore di debole luminosità, anche se non mancano casi di eventi particolarmente brillanti. Sei pronto a scoprire di più su queste due piogge di stelle cadenti?

Le Aquilidi di luglio

Le Aquilidi, che si preparano a “infiammare” il cielo estivo, avranno il loro picco nella notte tra il 16 e il 17 luglio, con il radiante situato tra la costellazione dello Scudo e il confine orientale dell’Aquila. Conosciute fin dalla prima metà del ‘900, le Aquilidi sono note per la loro attività irregolare, che può variare da debole a sostenuta, con meteore generalmente deboli ma occasionalmente molto luminose. Il radiante sarà visibile tutta la notte, culminando intorno all’1:00 a oltre 40° sopra l’orizzonte, offrendo uno spettacolo imperdibile per gli appassionati.

Le alfa Cignidi

Poche ore dopo le Aquilidi, le alfa Cignidi torneranno a illuminare il cielo notturno. La notte da segnare sul calendario è quella tra il 18 e il 19 luglio. Anche le alfa Cignidi sono caratterizzate da meteore di debole luminosità, con occasionali eventi brillanti. Il loro radiante sarà visibile per tutta la notte, culminando intorno alle 2:00 a quasi 85° sopra l’orizzonte.

Come osservare le piogge di stelle cadenti di luglio

Quest’anno, le condizioni per osservare le Aquilidi e le alfa Cignidi saranno particolarmente favorevoli. Le Aquilidi raggiungeranno il picco senza il disturbo della luce lunare, mentre le alfa Cignidi brilleranno in un cielo in cui la Luna sarà abbastanza bassa sull’orizzonte da non interferire con l’osservazione. Per godere appieno di questi spettacoli, è consigliabile allontanarsi dalle fonti di inquinamento luminoso delle città e recarsi in campagna, montagna o su una spiaggia. Dopo qualche minuto necessario ai nostri occhi per adattarsi all’oscurità, basterà alzare lo sguardo al cielo per ammirare le meravigliose piogge di stelle, visibili perfettamente a occhio nudo senza bisogno di attrezzature particolari.

Lo riporta Meteo.it