Omicidio di Pierina PaganellIi, arrestato Louis Dassilva

La Squadra Mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia, si è recata in via Del Ciclamino alle 5 del mattino per eseguire l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 34enne senegalese.

Dassilva è l’unico sospettato per l’uccisione di Pierina Paganelli, una donna di 78 anni, assassinata con 29 coltellate nella notte del 3 ottobre nel garage della sua abitazione. Il corpo senza vita della vittima è stato scoperto la mattina successiva, il 4 ottobre, dalla nuora Manuela Bianchi, che era l’amante del senegalese.

Questa mattina alle 10, Manuela Bianchi è attesa in Questura per essere interrogata dal sostituto procuratore Daniele Paci come persona informata sui fatti. Louis Dassilva era già stato ascoltato il 25 giugno scorso in Procura dal sostituto procuratore Paci, con la presenza del suo avvocato Riario Fabbri e della consulente Roberta Bruzzone. Contrariamente alle aspettative, Dassilva aveva deciso di rispondere alle domande, confermando le dichiarazioni rilasciate nei precedenti interrogatori. L’arresto di oggi è stato disposto dal Gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini.

Fin dalle prime ore del mattino, sono in corso perquisizioni presso il domicilio di Louis Dassilva, situato nel complesso residenziale di via Del Ciclamino a Rimini, con il supporto del personale della Polizia Scientifica di Bologna.