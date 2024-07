Ragno violino, aumento di chiamate al centro antiveleni

Paura del ragno violino? Ecco cosa sapere

Se temi il ragno violino, è importante sapere che i ragni nostrani non hanno una tossicità elevata. In Italia ci sono solo due o tre specie che possono causare danni, ma nessuna di queste è mortale o potente come quelle presenti in America, Australia o Africa. Quindi, non c’è motivo di allarmarsi per il ragno violino: non rappresenta un’urgenza medica.

Il morso del ragno violino può essere letale?

Secondo Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni e Tossicologia Maugeri di Pavia, non esistono casi documentati di morte causata dal morso di un ragno violino. Il centro riceve circa cento richieste di consulenza annuali per morsi accertati di questo ragno, ma tutti i casi riportati guariscono senza gravi conseguenze.

La recente attenzione mediatica

L’attenzione su questo aracnide, comune in Italia e spesso presente nelle nostre case, è aumentata recentemente a causa della morte di un carabiniere 52enne a Palermo. Questo ha scatenato un’ondata di timori e chiamate al Centro Antiveleni, come riporta Locatelli. “Abbiamo ricevuto un notevole aumento di richieste di consulenza, con molte persone spaventate che chiedevano cosa fare in caso di morso o presenza del ragno in casa”.

Come comportarsi in caso di morso

Locatelli rassicura che il ragno violino di solito non attacca l’uomo e, se dovesse mordere, il problema si risolve spesso in pochi giorni. Se la lesione è minima, basta applicare una crema antibiotica. Nei rari casi in cui la lesione diventa più significativa, può essere necessaria una terapia antibiotica orale.

Procedura in caso di morso

Se morsi, è importante non allarmarsi. Se il ragno è stato visto e catturato o fotografato, il Centro Antiveleni può inviarlo a un aracnologo per il riconoscimento. Se appare solo un piccolo segno rosso, si può gestire con una crema antibiotica e monitorare la situazione da casa. Se la lesione diventa più scura e fa crosta, è consigliabile consultare un medico. L’evoluzione in una lesione necrotica è molto rara e meno dell’1% dei casi può sviluppare sintomi simil-influenzali, febbre e dolori articolari.

