“Una sentenza disumana, come possono dare la colpa a sette ragazzi che sono morti tra le macerie?” dichiara Sergio Bianchi, padre di Nicola (22 anni), una delle vittime del sisma dell’Aquila. La recente sentenza della Corte d’Appello ha negato il risarcimento ai familiari di sette vittime (tutti studenti) imputando loro una “condotta incauta”.

Quella notte di 15 anni fa, i sette studenti rimasero a casa quando alle 3:32 la terra tremò. In aggiunta alla sofferenza, le famiglie delle vittime sono state condannate a pagare le spese legali: 11 mila euro per il primo grado e 13 mila per il secondo. La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che esonerava la Presidenza del Consiglio dei ministri da ogni responsabilità per la morte dei sette studenti nei vari crolli causati dal terremoto.

“A lui e agli altri studenti dissero di dormire sereni a casa perché non c’era alcun pericolo. Ho parlato al telefono con mio figlio poche ore prima e mi aveva rassicurato dicendomi che erano venuti gli scienziati a L’Aquila e gli avevano detto di stare tranquilli,” racconta Sergio Bianchi. “Ho denunciato la commissione Grandi Rischi e oggi è arrivata questa sentenza che non è altro che una vendetta per colpire me.”

In questo processo, in entrambi i gradi di giudizio, non è stato riconosciuto il nesso causale tra la condotta delle vittime e i messaggi rassicuranti lanciati cinque giorni prima del sisma dalla commissione Grandi Rischi. Secondo i giudici, rientrare in casa quella notte è stata una loro scelta. “Ma io non mollo,” annuncia Sergio Bianchi, “e farò ricorso in Cassazione. Dopo 15 anni non credo più nella giustizia italiana, ma non voglio smettere di lottare.”

