“Ci risiamo e stavolta proprio in una delle località più gettonate della Puglia: nel poliambulatorio di Vieste non si effettuano più radiografie e le agende sono chiuse. Come mai? Per l’ormai solita mancanza di manutenzione ordinaria delle apparecchiature diagnostiche”. E’ la denuncia del consigliere regionale Napoleone Cera.

“Il macchinario funziona, ma c’è un guasto alla scheda e dunque non si possono fare i referti. E siamo nel pieno della stagione estiva, con migliaia di turisti che invadono felicemente una delle perle del Gargano. Come si possa arrivare costantemente in queste condizioni è difficile da capire: ogni mese, sono costretto a denunciare un malfunzionamento dovuto proprio a incuria nelle strutture della Asl di Foggia. Perciò, non posso che suonare la sveglia all’azienda sanitaria foggiana per un immediato ripristino della funzionalità dei servizi radiologici”, conclude.

Lo riporta L’Immediato.net