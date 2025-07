Addio a Gino Mangiacotti, storico presidente del Gruppo Soccorritori Gamma 27

La Protezione Civile di Capitanata perde una delle sue figure più rappresentative: si è spento Gino Mangiacotti, storico presidente del Gruppo Soccorritori Gamma 27. A dare la notizia è il Circolo Legambiente “Lo Sperone”, che ha voluto esprimere profondo cordoglio per la sua scomparsa. Mangiacotti era noto per il suo impegno costante nel volontariato e nella Protezione Civile, dove ha dedicato anni di servizio con passione e dedizione. Il Circolo Legambiente ne ricorda il ruolo fondamentale in numerose iniziative ed eventi condivisi, sottolineando lo spirito di servizio e l’attenzione al bene comune che hanno sempre contraddistinto il suo operato.

«Con Gino abbiamo collaborato in decine di occasioni, sempre con uno spirito di dedizione e impegno civico che rappresenta un esempio per tutti noi – si legge nel messaggio di cordoglio –. La sua presenza costante e appassionata ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Ci stringiamo con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti i volontari della Gamma 27. Ciao Gino, grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità».

La scomparsa di Mangiacotti rappresenta una perdita significativa per l’intero territorio della Capitanata e per tutti coloro che, come lui, hanno dedicato il proprio tempo al servizio del prossimo e alla protezione civile.