MANFREDONIA (FG), 16 luglio 2025. – In un contesto sanitario nazionale segnato da difficoltà strutturali e croniche carenze, il Centro Medico Diagnostico REMANFREDI, in Largo Baselice, 1 a Manfredonia, si propone come un modello innovativo e rivoluzionario.

Con la direzione generale affidata al dott. Michele Ametta, manager sanitario di lungo corso (tra Riuniti, Miulli, ma anche enti locali) rappresenta oggi l’unica realtà della provincia di Foggia ad operare come struttura privata non accreditata, ovvero senza ricevere fondi o convenzioni dalla Regione.

Una scelta coraggiosa, che mira però a colmare le lacune del sistema pubblico e offrire ai cittadini un’alternativa tempestiva e qualificata.

Privato e pubblico: un’alleanza necessaria

“Questa per me è una vera sfida”, afferma il dott. Ametta, “perché il Centro Re Manfredi non riceve finanziamenti pubblici. Tuttavia, proprio in questo sta l’opportunità: rispondere con efficacia a una domanda di salute che il Servizio Sanitario Nazionale, in questo momento, fatica a soddisfare”.

Le cifre parlano chiaro: secondo recenti dati, circa il 30% dei cittadini rinuncia alle cure per l’impossibilità di accedere ai servizi pubblici, frenati da liste d’attesa estenuanti e carenze di personale.

In questo scenario, le strutture private – anche quelle non accreditate – diventano un presidio complementare, e non sostitutivo, del sistema. “Il nostro obiettivo è aiutare quelle persone che oggi non trovano più risposte nel pubblico. Il privato non deve essere un lusso, ma una possibilità concreta e accessibile”, sottolinea Ametta.

Verso un nuovo welfare sanitario. “Si sta aprendo una nuova fase”

Il Centro si inserisce in una visione più ampia di welfare sanitario integrativo, sostenuta anche a livello istituzionale. Non è un caso che la Regione Puglia abbia recentemente stanziato 2,5 milioni di euro a favore delle PMI per promuovere sistemi di welfare aziendale, garantendo ai dipendenti coperture sanitarie aggiuntive tra i 3.000 e i 5.000 euro. Anche la Legge di Bilancio 2025 ha aperto la strada a una rivoluzione culturale, prevedendo che le spese per prestazioni sanitarie integrative nei comparti pubblici possano essere considerate trattamento accessorio.

“Si sta aprendo una nuova fase”, spiega Ametta. “Se le risorse pubbliche non bastano a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, allora vuol dire che stiamo davvero cambiando il sistema. È una transizione necessaria”.

Eccellenza diagnostica e investimenti in tecnologia. Il futuro

Attualmente, il Centro si distingue per l’elevata qualità delle sue prestazioni diagnostiche. La risonanza magnetica rappresenta il 60% dell’attività, mentre il restante 40% è suddiviso tra radiologia, MOC (densitometria ossea) e mammografie.

Non manca una visione di sviluppo ambiziosa:

Entro l’autunno , è prevista l’installazione di una TAC , che arricchirà l’offerta e rafforzerà la risposta in ambito diagnostico.

Nel medio termine, l’obiettivo è acquisire una risonanza magnetica ad alto campo (1,5 Tesla), più performante rispetto all’attuale modello “aperto”, particolarmente indicato per pazienti claustrofobici ma limitato in alcune prestazioni.

Organizzazione, accessibilità e nuove specialità. Progetto “Estate sicuri”

Il Centro si avvale di un team qualificato composto da medici specialisti, tre tecnici di radiologia e figure di riferimento come il dott. Laporta, esperto in risonanza magnetica, e il dott. Paladino.

Tra le iniziative più apprezzate, il progetto “Estate Sicuri a Manfredonia” ha esteso l’orario di apertura fino alle 20:00, anche il sabato, per rispondere tempestivamente a emergenze diagnostiche, come infortuni estivi in spiaggia.

Nel frattempo, è stata presentata al Comune la richiesta per l’istituzione di un poliambulatorio chirurgico di livello minimale, che dovrebbe aprire già a settembre e ospitare specialisti di rilevanza nazionale per interventi ambulatoriali.

Tariffe e trasparenza: il privato che sa essere competitivo

“Il nostro obiettivo non è competere sul prezzo, ma sull’accessibilità”, chiarisce Ametta. “Abbiamo tariffe calmierate e completamente detraibili”. Un esempio su tutti: la MOC per l’osteoporosi ha un costo di 64 euro, identico al ticket previsto nel pubblico, ma senza le attese. Inoltre, tutte le prestazioni sanitarie sono detraibili fiscalmente al 19%, rendendo il servizio ancora più sostenibile.

Una struttura accolta con favore dal territorio. La risposta dell’utenza

Nonostante sia attivo da appena tre mesi, il Centro ha già registrato un’ottima affluenza da Manfredonia, Foggia e Lucera. “La fiducia si conquista nel tempo”, commenta il Direttore. “Ma sono convinto che nel giro di un anno potremo offrire ancora più servizi al territorio”.

Il dott. Ametta conclude con una riflessione rivolta alla comunità:

“Questo Centro rappresenta l’inizio di una nuova era. Un’era in cui pubblico e privato possono collaborare per garantire il diritto alla salute. I cittadini devono esserne orgogliosi”.

