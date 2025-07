Emiliano, rapporti con Decaro? 'I figli vanno presi come sono'

Con Decaro tutto bene? “E’ sempre tutto a posto. Come si dice, i padri i figli se li devono tenere come sono. Come vengono, vengono”. Lo ha detto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano delle tensioni tra lui e l’ex sindaco di Bari e presidente della commissione Ambiente dell’Ue, Antonio Decaro.

Emiliano, ormai alla fine del suo secondo mandato, vuole ricandidarsi come consigliere regionale in Puglia, una ipotesi che non piace a Decaro che per questo non scioglie la sua riserva per la candidatura alla presidenza della Regione. Nei giorni scorsi, con una battuta, Decaro ha detto che Emiliano è “come un padre per me, ma in questo momento i figli di Emiliano sono un po’ inflazionati”, riferendosi al bambino – il quarto figlio – che il governatore pugliese aspetta dalla sua nuova compagna.

Lo riporta l’ANSA