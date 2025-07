Foggia, blitz contro l’occupazione abusiva del suolo pubblico: sequestri e sei indagati

FOGGIA – Operazione della Polizia di Stato e della Polizia Locale contro la vendita abusiva di ortofrutta sulle strade cittadine. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Foggia, rientra in un più ampio piano di contrasto alle occupazioni illegali del suolo pubblico che, negli ultimi mesi, hanno interessato diverse aree del capoluogo. Nel dettaglio, gli agenti hanno sequestrato una ventina di veicoli – tra autocarri e mezzi da lavoro – utilizzati per l’attività commerciale non autorizzata. Sigilli anche a quattro aree pubbliche occupate abusivamente, situate in prossimità di importanti arterie cittadine, trasformate in punti di vendita improvvisati.

Le indagini, condotte attraverso videoriprese, appostamenti e verifiche documentali, hanno permesso di identificare sei persone, ora indagate per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le posizioni degli indagati sono attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria: come previsto dall’ordinamento, si considerano innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno inoltre scoperto che alcuni cassonetti venivano posizionati strategicamente sui marciapiedi per impedire la sosta dei residenti e agevolare così le operazioni di scarico nei mercati abusivi. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di tutela della legalità e a difesa del commercio regolare, messa in campo dalla Procura e dalle forze dell’ordine per contrastare un fenomeno che, nei primi mesi del 2025, ha fatto registrare numerosi casi in città.

I controlli, fanno sapere le autorità, proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire nuove situazioni di abusivismo e garantire maggiore sicurezza per residenti e consumatori. La Polizia e la Procura confermano il massimo impegno nel monitorare e colpire tutte le forme di occupazione illecita del suolo pubblico.

Lo riporta pugliapress.org