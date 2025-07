A Manfredonia, la consegna degli avvisi di pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) sta suscitando numerose polemiche e preoccupazioni tra i cittadini, a causa di gravi irregolarità nelle modalità di notifica. Molti contribuenti, infatti, stanno ricevendo gli avvisi privi del timbro postale o della data certa di consegna sulla busta, elemento fondamentale per stabilire la validità della notifica e far decorrere i termini previsti dalla legge per eventuali ricorsi o contestazioni.

In Italia, come stabilito dalla normativa vigente, l’invio di un atto tributario — come l’avviso di pagamento della TARI — deve rispettare criteri ben precisi. La notifica non è un semplice atto formale, ma un momento giuridico rilevante: fa partire, infatti, il conteggio dei termini entro i quali il contribuente può proporre un ricorso o chiedere chiarimenti in autotutela, solitamente entro 60 giorni. Proprio per questo motivo è indispensabile che la data di ricevimento sia certa e documentata, tramite apposizione del timbro postale o altra forma ufficiale di certificazione.

Tuttavia, a Manfredonia, decine di cittadini hanno segnalato di aver ricevuto l’avviso di pagamento in una busta completamente priva di timbri, bolli o altre indicazioni che attestino il giorno effettivo della consegna. Ciò rappresenta una violazione procedurale grave che rischia di compromettere la validità dell’intero procedimento di notifica. In assenza di una data certa, diventa infatti impossibile determinare con precisione quando inizia a decorrere il termine legale per presentare un eventuale ricorso o per richiedere un riesame in via amministrativa.

Un problema legale, ma anche politico

A sollevare pubblicamente la questione è stato il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo della Lega Salvini Premier per la Puglia, che ha parlato senza mezzi termini di una vera e propria “vergogna amministrativa”. Marasco ha denunciato non solo il disservizio, ma anche il rischio concreto che molti cittadini possano essere penalizzati a causa di un vizio procedurale non imputabile a loro.

“Stiamo assistendo – ha dichiarato il consigliere – a una forma mascherata di abuso amministrativo. Quando manca la certezza della notifica, l’intero procedimento tributario perde validità. È inaccettabile che in una città come Manfredonia vengano ignorate le più basilari regole di trasparenza e correttezza nei confronti dei contribuenti.”

Le conseguenze per i cittadini

L’assenza della data di notifica può avere ricadute concrete e immediate per i cittadini. Chi volesse presentare un’istanza di autotutela — cioè una richiesta formale all’ente per rivedere o correggere l’avviso — deve farlo entro 60 giorni dalla notifica. Ma se la data non è certificata, quando cominciano questi 60 giorni? E se il Comune sostiene che l’avviso è stato notificato in una certa data, ma non esiste traccia ufficiale a dimostrarlo?

In un sistema tributario basato sul principio di legalità, la mancanza di certezza sulla data di notifica rappresenta un vizio formale che può annullare l’intero procedimento. In questo caso, l’ente emittente potrebbe dover procedere a una nuova notifica, correttamente eseguita secondo le forme di legge, per evitare contenziosi e impugnazioni da parte dei contribuenti.

Cosa fare in caso di avviso irregolare

Giuseppe Marasco ha invitato i cittadini che si trovano in questa situazione a non restare in silenzio e a tutelarsi con i mezzi previsti dalla legge. Ecco alcuni passi consigliati:

Verificare con l’ente impositore (Comune o società incaricata della riscossione) se esiste una documentazione ufficiale che attesti la data effettiva di invio o di consegna dell’avviso. Richiedere, se necessario, una nuova notifica, formalmente valida, in modo da far partire correttamente i termini per eventuali opposizioni. Consultare un legale specializzato in diritto tributario, che possa valutare se esistono i presupposti per presentare un ricorso formale o un’istanza di annullamento in autotutela. Raccogliere prove della mancata datazione della notifica, ad esempio conservando la busta priva di timbro e documentando ogni passaggio utile per dimostrare l’irregolarità della procedura.

Il problema si ripete? Serve chiarezza e responsabilità

Non è la prima volta che a Manfredonia si verificano disservizi legati alla gestione delle tasse locali. Negli ultimi anni, numerosi cittadini hanno segnalato incongruenze, ritardi e difficoltà nella comunicazione con gli uffici preposti. Ora, con questa nuova vicenda, si riaccende il dibattito sulla necessità di un’amministrazione più attenta, trasparente e rispettosa delle regole.

Il consigliere Marasco ha annunciato che porterà la questione in consiglio comunale e chiederà chiarimenti ufficiali all’amministrazione, oltre a un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità. “Quello che è accaduto non può passare sotto silenzio – ha concluso –. I cittadini hanno il diritto di essere rispettati e tutelati. La legge vale per tutti, anche per gli uffici comunali.”