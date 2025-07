San Marco in Lamis, riattivato il servizio di Holter pressorio al Poliambulatorio del P.T.A.

Riparte questa settimana presso il Poliambulatorio del P.T.A. di San Marco in Lamis, ex Ospedale “Umberto I”, il servizio diagnostico di Holter pressorio delle 24 ore. L’esame, fondamentale per il monitoraggio continuo della pressione arteriosa, è nuovamente disponibile al terzo piano della struttura sanitaria. Il servizio è attivo nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9:00 alle 10:30. Ogni giorno sono disponibili tre dispositivi e per accedere è obbligatoria la prenotazione tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP).

L’Holter pressorio è un esame non invasivo e indolore, che consente di rilevare eventuali variazioni della pressione arteriosa durante l’arco delle 24 ore. Queste fluttuazioni, che possono essere sia fisiologiche sia patologiche, vengono analizzate e refertate dal medico specialista, il dottor Giovanni Modola. L’apparecchio consiste in un bracciale gonfiabile che deve rimanere fisso al braccio per tutta la durata del test, permettendo così un monitoraggio continuo e preciso. Questo esame è solitamente prescritto a pazienti con sintomi di ipotensione o ipertensione, a chi soffre di disturbi cardiaci o in presenza di stati di stress e ansia.

La riattivazione del servizio è stata fortemente voluta dal direttore del Distretto Socio Sanitario, dottor Michele Ciavarella, che ha seguito personalmente l’acquisto dei macchinari e l’organizzazione della ripresa dell’attività diagnostica, offrendo così un importante supporto alla comunità locale. I cittadini di San Marco in Lamis e dei comuni limitrofi possono ora tornare a usufruire di questa preziosa prestazione sanitaria, garantendo così un monitoraggio efficace della salute cardiovascolare sul territorio.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu