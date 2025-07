San Severo, bufera sulle nuove nomine in Giunta: “Scelte senza pudore, tradite le promesse di cambiamento”

Non si placa la tensione politica in seno all’Amministrazione comunale dopo la nomina, da parte del Sindaco, di due nuovi assessori a circa un mese dall’apertura della crisi politica che ha scosso la maggioranza. A sollevare dubbi e critiche è il gruppo consiliare “CON San Severo”, che in una nota parla apertamente di decisioni «senza pudore» e «lesive della fiducia dei cittadini nelle istituzioni». Nel mirino dell’opposizione finisce in particolare la nomina del prof. Franco D’Antuono, nuovo assessore all’Urbanistica, già vicesindaco in passato e padre della consigliera comunale di maggioranza Ilaria D’Antuono. «Una scelta sicuramente legittima sul piano formale – sottolineano i consiglieri Anna Maria Damone e Leonardo Irmici – ma che manca totalmente di opportunità politica e senso del buongusto, alimentando dubbi su logiche familiari più che amministrative».

Secondo il gruppo “CON San Severo”, questa decisione rappresenta l’ennesima smentita delle promesse elettorali di rinnovamento e trasparenza: «Se questo è il cambiamento sbandierato in campagna elettorale, ci troviamo di fronte all’ennesimo tradimento della fiducia dei cittadini». Critiche anche per la seconda nomina in Giunta, definita dagli esponenti dell’opposizione «un tentativo di tacitare il gruppo politico del sindaco che ha tradito la dottoressa Spada», alludendo a tensioni interne e a presunti «ricatti» già denunciati nella stessa maggioranza e sui quali – aggiungono – «bisognerà fare piena luce».

«Continueremo a vigilare con rigore – concludono Damone e Irmici – per tutelare l’interesse collettivo e contrastare comportamenti che puntano solo a perpetuare il potere calpestando persone e storie come quelle dell’avvocato Savino, del dottor Marchese, della dottoressa Spada e della dottoressa Cicerale. Altro giro, altra corsa… avanti il prossimo!». Il gruppo consiliare “CON San Severo” ribadisce così la propria posizione critica verso scelte considerate «strumentali» e «contrarie a ogni etica amministrativa», chiamando la cittadinanza alla riflessione sul futuro della città.