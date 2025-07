San Severo Estate 2025: teatro, cinema e musica per tutti

Entra nel vivo il cartellone di appuntamenti di ‘San Severo Estate 2025’, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura. Quattro giorni ricchi di eventi, dal 15 al 18 luglio, animeranno piazze, chiostri e luoghi simbolo della città, tra teatro, cinema all’aperto, musica e attività dedicate ai più piccoli. Si parte martedì 15 luglio alle 18.30 nella villa comunale Luisa Fantasia con letture animate, laboratori creativi e giochi pensati per i bambini, per vivere insieme un pomeriggio all’insegna della fantasia e della socialità.

Alle 20.30, al MAT – Museo dell’Alto Tavoliere, per la rassegna ‘R-Esistenze Teatrali’ a cura di Spazio Off, andrà in scena ‘Stasera siamo franche’, spettacolo che rende omaggio alla grande attrice e drammaturga Franca Rame.

Paola Marino e Tonia Avellano firmano regia e adattamento di tre monologhi che si intrecciano in un’unica narrazione densa di ironia, passione e riflessione sociale. Un’opera che affronta temi ancora oggi attuali, esplorando la complessità della condizione femminile e invitando a superare stereotipi e convenzioni.

Giovedì 17 luglio, alle 19 sempre al MAT, la rassegna teatrale propone ‘I nani di Biancaneve’, spettacolo che rilegge in chiave originale la celebre fiaba. In serata, alle 22 in piazza Carmine, spazio all’intrattenimento leggero con lo show ‘Metti una sera che…’, condotto da Jacopo Sol e Nicolò Filippucci: un mix di musica, racconti e comicità. Venerdì 18 luglio la rassegna si sdoppia: alle 21, nel suggestivo chiostro di Palazzo Celestini, appuntamento con il Cinema sotto le stelle e la proiezione del film d’animazione ‘Inside Out’, adatto a tutta la famiglia. Alla stessa ora, in piazza Agorà, si esibiranno i Senza Resa per una serata musicale dal vivo.

San Severo Estate 2025 continua così a proporre un programma vario, capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare i luoghi più significativi della città, confermandosi un momento centrale dell’estate culturale sanseverese.

