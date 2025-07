Trinitapoli, al via i lavori di Anas per la sostituzione delle barriere di sicurezza sulla SS16

Partiranno giovedì 17 luglio e si concluderanno entro mercoledì 30 luglio i lavori programmati da Anas per la sostituzione delle barriere di sicurezza lungo un tratto della strada statale 16 “Adriatica”, in corrispondenza del territorio comunale di Trinitapoli, nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

L’intervento, che rientra nelle attività di potenziamento e riqualificazione della SS16, riguarda il segmento compreso tra il km 730,400 e il km 733,150. I lavori prevedono la demolizione del cordolo esistente, la rimozione delle attuali barriere e l’installazione di nuove strutture di sicurezza, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente i livelli di protezione per gli automobilisti che percorrono questa arteria strategica, caratterizzata da elevati volumi di traffico.

Per consentire l’esecuzione delle opere in piena sicurezza, sarà istituito un restringimento della carreggiata in direzione sud, con la chiusura della corsia di marcia e di emergenza nel tratto interessato. Il traffico continuerà a essere garantito lungo la corsia di sorpasso, che rimarrà regolarmente transitabile.

Anas invita gli utenti a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente in prossimità del cantiere e ricorda che gli interventi rientrano in un più ampio programma di manutenzione straordinaria finalizzato a migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete stradale nazionale.