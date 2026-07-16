43enne accoltellato nel sonno dalla moglie: è grave

Un uomo di 43 anni è stato ferito gravemente con una coltellata all’addome mentre dormiva nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. L’episodio si è verificato nella notte e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad aggredire l’uomo sarebbe stata la moglie, che avrebbe utilizzato un’arma da taglio. Dopo l’accaduto, la donna è stata ricoverata nel reparto di Psichiatria e rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, chiamata a valutare gli eventuali provvedimenti nei suoi confronti.

Al momento dell’aggressione nell’abitazione erano presenti anche i due figli minorenni della coppia.

Sull’accaduto sono in corso le indagini degli investigatori, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e a chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento del 43enne.

Non sono stati ancora resi noti elementi sul possibile movente dell’aggressione.

Lo riporta leggo.it.