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FASANO ACCOLTELLATO 43enne accoltellato nel sonno dalla moglie: è grave

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad aggredire l'uomo sarebbe stata la moglie, che avrebbe utilizzato un'arma da taglio

43enne accoltellato nel sonno dalla moglie: è grave

43enne accoltellato nel sonno dalla moglie: è grave - Fonte Immagine: telebari.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un uomo di 43 anni è stato ferito gravemente con una coltellata all’addome mentre dormiva nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. L’episodio si è verificato nella notte e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad aggredire l’uomo sarebbe stata la moglie, che avrebbe utilizzato un’arma da taglio. Dopo l’accaduto, la donna è stata ricoverata nel reparto di Psichiatria e rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, chiamata a valutare gli eventuali provvedimenti nei suoi confronti.

Al momento dell’aggressione nell’abitazione erano presenti anche i due figli minorenni della coppia.

Sull’accaduto sono in corso le indagini degli investigatori, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e a chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento del 43enne.

Non sono stati ancora resi noti elementi sul possibile movente dell’aggressione.

Lo riporta leggo.it.

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