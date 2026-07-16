FOGGIA – Recuperare il patrimonio pubblico esistente prima di costruire nuove abitazioni, riportando rapidamente sul mercato centinaia di alloggi oggi inutilizzabili. È questa la strategia scelta dalla Regione Puglia, che ha stanziato 45 milioni di euro per finanziare gli interventi di ristrutturazione delle case popolari attualmente non assegnabili perché necessitano di opere di manutenzione e riqualificazione.

La misura interessa l’intero territorio regionale, ma assume particolare rilievo in Capitanata, dove il censimento effettuato dalla Regione ha individuato circa 600 alloggi pubblici non utilizzati. Di questi, circa 500 appartengono ad ARCA Capitanata, mentre i restanti sono di proprietà dei Comuni della provincia.

L’iniziativa rappresenta il primo intervento operativo promosso dall’assessorato regionale alle Politiche abitative guidato da Marina Leuzzi, che ha avviato una ricognizione dell’intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica pugliese per fotografare la situazione degli immobili inutilizzati.

Dal lavoro di censimento è emerso che in tutta la Puglia sono circa 1.500 gli alloggi pubblici che, pur essendo disponibili sotto il profilo patrimoniale, non possono essere assegnati perché necessitano di lavori di recupero, adeguamento o manutenzione straordinaria. Si tratta di appartamenti che, una volta ristrutturati, potrebbero essere rapidamente rimessi a disposizione delle famiglie inserite nelle graduatorie per l’edilizia residenziale pubblica.

Le risorse regionali saranno distribuite attraverso procedure di negoziazione con gli enti proprietari degli immobili, in particolare le ARCA – le ex Aziende autonome per le case popolari – e i Comuni. L’obiettivo dichiarato è recuperare il maggior numero possibile di abitazioni oggi inutilizzate, accelerando i tempi delle ristrutturazioni e della successiva riassegnazione.

La scelta della Regione punta a dare una risposta immediata a una delle principali criticità del settore abitativo: la presenza contemporanea di un elevato numero di famiglie in attesa di un alloggio pubblico e di centinaia di appartamenti che, pur appartenendo al patrimonio pubblico, restano inutilizzati per ragioni esclusivamente tecniche.

Per la provincia di Foggia il provvedimento assume un valore particolarmente significativo. I circa 600 immobili censiti rappresentano infatti una quota rilevante del patrimonio inutilizzato regionale e, una volta recuperati, potrebbero contribuire ad alleggerire le lunghe liste di attesa per l’assegnazione delle case popolari, soprattutto nei centri dove il disagio abitativo risulta più marcato.

Secondo la Regione, intervenire sugli immobili esistenti consente anche di ottimizzare le risorse pubbliche, evitando il degrado degli edifici e valorizzando un patrimonio che, in molti casi, necessita soltanto di interventi di manutenzione per tornare ad essere abitabile.

L’assessora Marina Leuzzi ha spiegato che il provvedimento nasce dalla consapevolezza della gravità dell’emergenza abitativa e della progressiva riduzione, negli anni passati, delle risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica. Proprio per questo motivo, il primo passo dell’amministrazione regionale è stato quello di conoscere con precisione lo stato del patrimonio esistente e programmare un intervento immediato sulle abitazioni già disponibili ma inutilizzate.

La filosofia dell’intervento è chiara: prima recuperare ciò che già esiste, poi valutare eventuali ulteriori investimenti. Attraverso opere di ristrutturazione relativamente contenute sarà infatti possibile restituire rapidamente al circuito dell’edilizia pubblica centinaia di appartamenti, riducendo i tempi necessari rispetto alla costruzione di nuovi immobili.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia regionale sul diritto alla casa, tema tornato al centro del dibattito pubblico anche in considerazione dell’aumento delle richieste di sostegno abitativo registrato negli ultimi anni. L’obiettivo è offrire risposte concrete alle famiglie in difficoltà, evitando che immobili già disponibili rimangano inutilizzati mentre cresce il fabbisogno di alloggi sociali.

Per la Capitanata si apre dunque una fase importante, che vedrà ARCA Capitanata e i Comuni confrontarsi con la Regione per definire priorità e interventi. Sarà da questa fase di programmazione che dipenderanno i tempi del recupero degli immobili e della loro successiva assegnazione.

Se il piano procederà secondo gli obiettivi fissati dalla Regione, centinaia di case oggi chiuse potranno tornare ad essere abitate, contribuendo ad affrontare una delle emergenze sociali più sentite del territorio: garantire il diritto a un’abitazione dignitosa a chi è in attesa di una risposta dal sistema dell’edilizia residenziale pubblica.