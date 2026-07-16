Edizione n° 6128

BALLON D'ESSAI

DI MAURO // Il Parco del Gargano non ha bisogno di un presidente. Ha bisogno di un presidente statista
15 Luglio 2026 - ore  18:44

CALEMBOUR

MARIO ROGGERO // Condanna definitiva per Mario Roggero: “È finita. Ora sarete la mia voce”
16 Luglio 2026 - ore  09:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Andria // Andria, sequestrato un salone di bellezza abusivo

ANDRIA BAT Andria, sequestrato un salone di bellezza abusivo

A insospettire i militari è stato un anomalo movimento di persone e mezzi nei pressi di un locale al piano strada, privo di insegne commerciali

Andria, sequestrato un salone di bellezza abusivo

Andria, sequestrato un salone di bellezza abusivo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Andria // BAT //

La Guardia di Finanza di Andria ha scoperto e sequestrato un centro estetico completamente abusivo, privo delle necessarie autorizzazioni amministrative e commerciali e non registrato ai fini fiscali.

L’intervento è scattato nell’ambito dei controlli economici del territorio condotti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Andria, impegnate nel contrasto alle forme di economia sommersa. A insospettire i militari è stato un anomalo movimento di persone e mezzi nei pressi di un locale al piano strada, privo di insegne commerciali e non associato ad alcuna attività nelle banche dati in uso al Corpo.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che il locale ospitava uno studio estetico organizzato e dotato di numerose attrezzature, ma totalmente privo delle autorizzazioni previste dalla normativa.

All’interno del salone, distribuito su tre stanze più servizi, sono stati trovati lettini per massaggi e trattamenti, poltrone e postazioni per trucco e parrucchiere, oltre a diversi prodotti per la cura della persona come smalti, unguenti e preparati per tinture.

Nel locale erano inoltre esposti diplomi professionali, sulla cui autenticità sono in corso ulteriori verifiche da parte degli investigatori.

A seguito delle irregolarità riscontrate, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di strumenti e attrezzature utilizzati per l’attività estetica e hanno apposto i sigilli alla struttura, impedendo la prosecuzione dell’attività abusiva.

La titolare del centro è stata segnalata alle autorità amministrative competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Parallelamente sono in corso accertamenti di natura fiscale per ricostruire gli eventuali ricavi non dichiarati e recuperare le imposte evase.

L’operazione rientra nelle attività della Guardia di Finanza contro l’economia sommersa, fenomeno che, secondo il Corpo, danneggia il mercato regolare, sottrae risorse allo Stato, penalizza i lavoratori e crea condizioni di concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano nel rispetto delle regole.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO