Bimba punta da un pesce in spiaggia: il gesto dei ragazzi di Cerignola commuove tutti

SCANZANO JONICO – Un gesto di altruismo che merita di essere raccontato. È l’appello di Luigi Russo, padre della piccola Carol, che ha voluto pubblicamente ringraziare un gruppo di ragazzi di Cerignola per l’aiuto prestato questa mattina sulla spiaggia di Scanzano Jonico.

Secondo quanto raccontato dal padre, la bambina è stata punta da un pesce mentre si trovava in mare, riportando un dolore molto intenso. I giovani presenti non hanno esitato a intervenire, aiutandola e contribuendo ad alleviare la sofferenza.

Il loro gesto è stato talmente generoso da portarli persino a perdere la navetta che avrebbe dovuto riportarli al villaggio turistico pur di restare accanto alla bambina fino a quando la situazione non si è tranquillizzata.

«Vorrei ringraziare questi ragazzi di Cerignola che questa mattina, a Scanzano Jonico, hanno aiutato mia figlia dopo il morso di un pesce. Le faceva malissimo e grazie al loro aiuto il dolore si è alleviato tantissimo. Hanno perso anche la navetta per riportarli al villaggio. Grazie ragazzi. Per favore condividetelo», scrive Luigi Russo nel suo messaggio, specificando che la figlia si chiama Carol.

A cura di Michele Solatia.