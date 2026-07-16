Bisceglie, assalto con esplosivo allo sportello ATM del Monte dei Paschi: banditi in fuga, nessun bottino

BISCEGLIE – Assalto nella notte a uno sportello bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena, a Bisceglie. Intorno alle 3.20, almeno quattro persone hanno tentato di impossessarsi del denaro contenuto nell’ATM dell’istituto di credito di via Vittorio Veneto 16, utilizzando un ordigno esplosivo del tipo comunemente definito “marmotta”.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trani e i militari della Tenenza di Bisceglie, che hanno avviato le prime attività investigative e i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver provocato l’esplosione dello sportello automatico, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce.

Le operazioni di sopralluogo sono state affidate agli Artificieri del Comando Provinciale di Bari, alla Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri BAT e ai Vigili del Fuoco di Barletta. Al termine delle verifiche, l’edificio è stato dichiarato agibile.

Fortunatamente non si registrano feriti. I danni materiali sono in corso di quantificazione. Dai primi accertamenti, inoltre, sembrerebbe che i responsabili non siano riusciti ad asportare denaro contante, rendendo vano il tentativo di furto.

Le indagini proseguono per identificare gli autori dell’assalto e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Fondamentale sarà anche l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e di eventuali ulteriori elementi utili alle investigazioni.