Caldo record sull’Italia, venerdì il picco della terza ondata africana

L’Italia si prepara alla giornata più calda dell’anno, con temperature estreme attese soprattutto nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole. Secondo gli esperti, però, la lunga fase di caldo intenso avrebbe ormai una data di conclusione: la svolta è prevista tra lunedì e martedì della prossima settimana, quando arriverà un deciso calo termico.

A spiegare l’evoluzione meteo è Lorenzo Tedici, responsabile media de “iLMeteo.it”, che sottolinea: “L’apice del gran caldo è imminente, ma c’è una data per la fine di questa morsa rovente. L’afa opprimente ci farà compagnia fino a tutto il weekend, poi arriverà un drastico cambio di rotta”.

Nonostante i temporali previsti al Nord, la fase di caldo africano non si interromperà immediatamente. “Nonostante i violenti temporali che oggi colpiranno il Nord Italia, la cappa non si ritirerà. Anzi, ci prepariamo all’apice della terza ondata africana”, ha aggiunto Tedici.

Venerdì 17 luglio sarà la giornata più rovente del 2026, con valori eccezionali in diverse zone del Paese. “Il bollettino è estremo: si toccheranno i 41-42°C a Cagliari, Nuoro, Caltanissetta e Foggia; 40°C ad Ascoli Piceno e 39°C ad Agrigento, Terni, Firenze, Forlì, Frosinone, Macerata e Isernia”, ha spiegato l’esperto.

Le situazioni più critiche riguarderanno le zone interne della Sardegna, dove si potrebbero raggiungere punte di 46°C, e della Sicilia, con valori vicini ai 45°C. Una condizione che, secondo Tedici, rappresenta un ulteriore segnale dei cambiamenti climatici in corso.

Il caldo intenso accompagnerà anche il fine settimana. “Chi spera in un refrigerio nel fine settimana resterà deluso. Sabato la situazione si manterrà sostanzialmente invariata, salvo 1-2°C in meno al Nord. Anche domenica sarà all’insegna del disagio”, ha dichiarato.

Le temperature resteranno elevate soprattutto al Sud, con punte di 41°C in Sicilia e valori intorno ai 39°C tra Sicilia, Sardegna e Calabria. Umbria e Puglia continueranno a registrare temperature prossime ai 38°C, mentre al Nord inizierà un graduale miglioramento con maggiore nuvolosità.

La vera inversione di tendenza arriverà nei primi giorni della prossima settimana. “Tra lunedì e martedì le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso su gran parte dell’Italia, portandosi addirittura al di sotto delle medie storiche (1991-2020)”, ha spiegato Tedici.

Secondo il meteorologo, il ritorno a condizioni più miti sarà evidente: “Torneremo a respirare l’aria delle estati degli anni ’80: le massime saranno gradevoli, assestandosi sui 32-33°C”. Il caldo resterà comunque presente all’estremo Sud e sulle Isole Maggiori, ma in forma più attenuata.

“La tenaglia sahariana che ci stringe da fine maggio allenterà finalmente la presa: le tendenze attuali non mostrano lo spettro di una quarta ondata almeno fino a domenica 26 luglio. Un break prezioso per tornare, finalmente, a respirare”, ha concluso Lorenzo Tedici.

Lo riporta adnkronos.com.