Cartellone estivo di Trinitapoli, Di Feo: "La nostra città sarà un polo d'attrazione"

Trinitapoli si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti con “Storie d’Estate – Le emozioni che ci uniscono”, il programma di eventi culturali, musicali, sociali e sportivi che accompagnerà la città nei mesi di luglio, agosto e settembre 2026.

Il cartellone punta a coinvolgere cittadini e visitatori attraverso un calendario che unirà grandi eventi di richiamo nazionale e iniziative dedicate alle realtà locali, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e valorizzare il territorio.

Tra gli appuntamenti principali già annunciati figurano gli eventi in programma sul palco di Viale Vittorio Veneto e nella cornice dell’Area delle Saline: i talk culturali di “Trinitapoli che dialoga”, lo spettacolo “La Vie en Rose – Dinner Show”, la comicità di Leonardo Manera, il concerto di Francesca Michielin con il suo “Strega Comanda Summer Tour 2026” e l’EMBI Festival – Balloon Festival.

Alla presentazione del programma hanno partecipato Antonio Vannella, amministratore unico di GR Show, e Michele Garofalo, produttore esecutivo e direttore artistico di GR Show, che hanno spiegato la filosofia alla base della manifestazione.

“L’obiettivo principale è stato quello di creare un palinsesto organico, capace di superare la frammentazione dei singoli eventi per costruire una vera e propria narrazione territoriale. Il tema cardine, “Le Grandi Storie d’Estate – Le emozioni che ci uniscono”, non è solo un titolo, ma una promessa di valore.”

Alla conferenza era presente anche la giornalista e conduttrice Manila Gorio, che ha illustrato il progetto “Trinitapoli che dialoga”, definendolo un’iniziativa culturale di grande rilievo destinata a diventare uno degli appuntamenti più importanti della Puglia, grazie alla partecipazione di ospiti come Luca Palamara, Giuseppe Brindisi, Rajae Bezzaz e Armando Siri.

Il sindaco Francesco Di Feo ha sottolineato il ruolo centrale della comunità nella costruzione del programma estivo.

“Il cartellone dell’estate mette al centro i cittadini, con un occhio di riguardo per chi trascorrerà la bella stagione a Trinitapoli. Vogliamo che la nostra città sia un polo d’attrazione vivo, inclusivo e accessibile, capace di regalare emozioni, cultura e intrattenimento di qualità a tutte le fasce d’età e in tutti i quartieri, grazie al coinvolgimento delle associazioni e delle risorse del nostro territorio.”

Sulla stessa linea l’assessore Giovanni Landriscina, che ha evidenziato il lavoro svolto dietro le quinte per costruire un’offerta capace di coinvolgere l’intera cittadinanza.

“Lavoriamo lontano dai riflettori con una grande responsabilità: immaginare il tempo libero dei nostri cittadini e regalare loro momenti indimenticabili, come l’emozione di un giro in mongolfiera.”

“Storie d’Estate” si propone quindi come un contenitore di eventi capace di unire intrattenimento, cultura e promozione del territorio, trasformando Trinitapoli in un punto di riferimento per l’estate della provincia Bat.