Cerignola, arriva Perlingieri in prestito secco dal Benevento

L’Audace Cerignola ufficializza l’arrivo di Mario Perlingieri, giovane attaccante classe 2005 che vestirà la maglia gialloblù nella prossima stagione. Il centravanti approda in Puglia con la formula del prestito secco dal Benevento, con l’obiettivo di trovare continuità e completare il proprio percorso di crescita nel girone C.

Per il club cerignolano si tratta di un’operazione mirata, pensata per aggiungere al reparto offensivo un giocatore di prospettiva ma già con esperienza nel calcio professionistico. Perlingieri arriva con grande motivazione e la volontà di mettersi al centro di un progetto tecnico che possa valorizzarne le caratteristiche.

Cresciuto nel settore giovanile del Benevento, l’attaccante si è messo in evidenza soprattutto con la formazione Primavera, dove ha costruito numeri importanti e attirato l’attenzione dello staff della prima squadra. Le sue prestazioni gli hanno permesso di conquistare il debutto tra i professionisti, iniziando così il percorso nel calcio dei grandi.

La scorsa stagione è stata caratterizzata da un’esperienza in prestito tra Crotone e Cosenza, con 19 presenze complessive e due assist. Un’annata utile per confrontarsi con realtà diverse e accumulare esperienza, ma anche per maturare la consapevolezza della necessità di trovare maggiore continuità e incisività sotto porta.

Il Benevento ha deciso di puntare ancora sul suo futuro, scegliendo però di favorire un trasferimento che possa garantirgli maggiore spazio e opportunità di crescita. Cerignola rappresenta così una nuova tappa per un giovane attaccante chiamato a trasformare il proprio potenziale in rendimento concreto.

Nato e cresciuto a Torre Annunziata, Perlingieri ha mosso i primi passi proprio nella sua città prima di essere notato dal Benevento. La sua consacrazione è arrivata con la Primavera giallorossa, dove ha realizzato 35 gol in 40 presenze, distinguendosi per la capacità di trovare la rete anche con conclusioni spettacolari e giocate di grande qualità.

Il nuovo attaccante dell’Audace Cerignola porta in dote caratteristiche da centravanti moderno: forza fisica, capacità di attaccare gli spazi, presenza nell’area di rigore e abilità nel dialogare con i compagni. Pur prediligendo il ruolo di punta centrale, può muoversi su tutto il fronte offensivo grazie alla sua rapidità e alla sua tecnica.

Per il tecnico Raimondo Catalano si tratta di un rinforzo importante in vista della stagione 2026-2027. L’obiettivo sarà quello di valorizzare le qualità del giovane attaccante e trasformare la sua voglia di riscatto in gol decisivi.

Ora toccherà al campo confermare le aspettative: Perlingieri cerca a Cerignola la stagione della definitiva consacrazione.

Lo riporta lacasadic.com