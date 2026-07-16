Cerignola, nuovo parco giochi nel rione Pozzo Carrozza

Venerdì 17 luglio alle ore 19:00 sarà inaugurato il nuovo parco giochi di vico III Melfi, nel rione Pozzo Carrozza, un intervento pensato per offrire ai cittadini un nuovo spazio dedicato al gioco, alla socialità e alla vita all’aria aperta.

Alla cerimonia del taglio del nastro prenderanno parte il sindaco Francesco Bonito, l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza, la Giunta comunale e i consiglieri di maggioranza.

L’opera si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha interessato diversi quartieri della città con interventi finalizzati a migliorare la qualità degli spazi pubblici.

L’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza ha evidenziato il valore dell’iniziativa: «Con l’apertura di questo nuovo parco giochi doniamo alle famiglie, ai bambini e alla comunità tutta un’area in cui si possa giocare e ritrovarsi in tutta tranquillità. Questa amministrazione comunale si impegna e continuerà ad impegnarsi affinché i cerignolani possano vivere la città in modo pieno e sereno, avendo modo di fruire di spazi verdi per le famiglie».