Edizione n° 6129

BALLON D'ESSAI

AREA SANREMO // Giovani vincitori di Area Sanremo 2025 arrestati per sequestro e rapina
16 Luglio 2026 - ore  10:45

CALEMBOUR

INDAGATI LAUREA // Falsi titoli di laurea e sigilli contraffatti: 37 indagati, sequestrato il sito dell’ente
16 Luglio 2026 - ore  17:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, nuovo parco giochi nel rione Pozzo Carrozza

CERIGNOLA POZZO CARROZZA Cerignola, nuovo parco giochi nel rione Pozzo Carrozza

Un intervento pensato per offrire ai cittadini un nuovo spazio dedicato al gioco, alla socialità e alla vita all'aria aperta

Cerignola, nuovo parco giochi nel rione Pozzo Carrozza

L’assessore all’Ambiente, Vincenzo Sforza - Fonte Immagine: comune.cerignola.fg.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

Venerdì 17 luglio alle ore 19:00 sarà inaugurato il nuovo parco giochi di vico III Melfi, nel rione Pozzo Carrozza, un intervento pensato per offrire ai cittadini un nuovo spazio dedicato al gioco, alla socialità e alla vita all’aria aperta.

Alla cerimonia del taglio del nastro prenderanno parte il sindaco Francesco Bonito, l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza, la Giunta comunale e i consiglieri di maggioranza.

L’opera si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha interessato diversi quartieri della città con interventi finalizzati a migliorare la qualità degli spazi pubblici.

L’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza ha evidenziato il valore dell’iniziativa: «Con l’apertura di questo nuovo parco giochi doniamo alle famiglie, ai bambini e alla comunità tutta un’area in cui si possa giocare e ritrovarsi in tutta tranquillità. Questa amministrazione comunale si impegna e continuerà ad impegnarsi affinché i cerignolani possano vivere la città in modo pieno e sereno, avendo modo di fruire di spazi verdi per le famiglie».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO