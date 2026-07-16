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CERIGNOLA LARGO MATERA Cerignola, ripartono i lavori di riqualificazione a Largo Matera

Riprenderanno i lavori di riqualificazione di Largo Matera a Cerignola dopo gli accertamenti effettuati dalla Soprintendenza

Cerignola, ripartono i lavori di riqualificazione a Largo Matera

Cerignola, ripartono i lavori di riqualificazione a Largo Matera - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

Riprenderanno i lavori di riqualificazione di Largo Matera a Cerignola dopo gli accertamenti effettuati dalla Soprintendenza, che hanno confermato la regolarità dell’intervento e l’assenza di criticità legate al patrimonio archeologico dell’area.

A comunicarlo è stato il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, che ha aggiornato i cittadini attraverso un intervento sui propri canali social, spiegando gli sviluppi della vicenda dopo la sospensione temporanea del cantiere.

«L’amministrazione è intervenuta di recente in questo luogo. Noi abbiamo pensato a un intervento di arredo urbano di primissima qualità, tutto gratuito», ha dichiarato il primo cittadino, illustrando le finalità del progetto di valorizzazione dello spazio urbano.

La sospensione dei lavori si era resa necessaria per consentire le verifiche da parte degli organi competenti. Gli accertamenti della Soprintendenza hanno però escluso la presenza di danni archeologici e hanno confermato la possibilità di proseguire con l’intervento.

«Ieri ci hanno fatto pervenire una nota articolata. Gli esponenti della pubblica amministrazione ci hanno comunicato che l’area non è sottoposta a tutela, essendo un edificio privato, e hanno escluso l’appartenenza di Largo Matera ai cunicoli medievali che attraversano il quartiere Terra Vecchia», ha spiegato Bonito.

Con il via libera degli enti preposti, il cantiere potrà quindi ripartire per completare il progetto di riqualificazione di Largo Matera, uno degli spazi storici del centro cittadino, nel rispetto delle caratteristiche e dell’identità del luogo.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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