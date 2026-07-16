Cerignola, torna la ‘Pastasciutta antifascista’

La Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” rinnova l’appuntamento con la Pastasciutta Antifascista, in programma venerdì 25 luglio 2026 dalle ore 19 presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, bene confiscato alla mafia situato in Contrada Toro, a Cerignola. L’iniziativa si inserisce nella rete nazionale delle Pastasciutte Antifasciste, nate per ricordare il gesto simbolico della famiglia Cervi, che il 25 luglio 1943 celebrò la caduta del fascismo offrendo pasta alla popolazione di Campegine.

Il Laboratorio “Francesco Marcone”, gestito dalla cooperativa dal 2010 e dedicato al direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia assassinato dalla mafia nel 1995, rappresenta oggi un presidio di legalità e inclusione sociale, dove vengono promossi percorsi di inserimento lavorativo attraverso l’agricoltura e la trasformazione agroalimentare.

L’edizione 2026 assume un significato particolare anche perché coincide con il 30° anniversario di attività della Cooperativa “Pietra di Scarto”. Oltre al momento conviviale, il programma prevede spazi di riflessione dedicati ai temi dell’antifascismo e dell’analisi dei fenomeni neofascisti, con la presentazione del dossier “Essi Vivono”, secondo rapporto dell’Osservatorio Regionale sui Neofascismi.

A illustrare il volume sarà Jacopo Lo Russo, del Coordinamento Antifascista Regionale, mentre la coordinatrice dell’Osservatorio, Antonella Morga, sottolinea l’importanza del lavoro di monitoraggio: “Il Dossier è una fotografia che ricalca le previsioni del primo rapporto sui neofascismi, che non solo non sono sopiti ma stanno avendo un rigurgito che penetra anche in luoghi istituzionali. Siamo un organo che ha il compito di mappare queste situazioni, vediamo che cosa accade nel contesto regionale, ma avendo anche un occhio attento a quello che accade nel panorama nazionale, europeo e mondiale. Attraverso questo strumento che mettiamo a disposizione delle istituzioni, della società civile e della comunità, proviamo a sollecitare la massima attenzione sulle modalità attraverso cui queste associazioni permeano il tessuto democratico, un pericolo molto più reale di quello che immaginiamo.”

Al termine dell’incontro sarà distribuita gratuitamente la tradizionale Pastasciutta Antifascista, preparata con la passata di pomodoro prodotta dalla cooperativa su terreni liberati dalla mafia e dal caporalato. I partecipanti potranno inoltre degustare gli altri prodotti realizzati all’interno del bene confiscato.

Pietro Fragasso, della Cooperativa “Pietra di Scarto”, evidenzia la crescita dell’iniziativa: “Ormai siamo al quinto anno e siamo felici che questo evento sia diventato una consuetudine per la comunità e la rete delle organizzazioni con cui collaboriamo durante l’anno.”

Sull’edizione di quest’anno interviene anche Jolanda Merra, tra le promotrici dell’evento: “Quest’anno abbiamo voluto concentrarci su un tema che riteniamo assolutamente attuale come quello dei neofascismi, e per farlo abbiamo voluto con noi l’Osservatorio, un organismo istituito presso la Presidenza della Regione Puglia, con l’obiettivo di monitorare e divulgare la presenza e la diffusione di formazioni e gruppi neofascisti e neonazisti in tutto il territorio pugliese.”

La serata proseguirà dalle 21.30 con il concerto di Luigi Mitola, tra musica d’autore e poesia.

In conclusione, Fragasso ribadisce il significato dell’iniziativa: “Ci teniamo a sottolineare la completa gratuità dell’evento, in coerenza con lo spirito di estrema condivisione che sta nel meraviglioso gesto di Alcide Cervi. Questa giornata resta un momento di festa e di liberazione per tutte e tutti, a rappresentare la matrice di profonda libertà che sta alla base della nostra Costituzione: un monito costante alla resistenza verso tutte le oppressioni e le prevaricazioni, fasciste o mafiose che siano.”

L’evento è sostenuto da Casa Cervi, dalla Rete delle Pastasciutte Antifasciste, ANPI, Comune di Cerignola, Associazione Casa Di Vittorio, Matilda Editrice e Osservatorio Regionale sui Neofascismi. Per partecipare è possibile prenotare contattando la cooperativa al numero 0885/896655, anche tramite WhatsApp.