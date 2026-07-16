Cerignola, ufficiale l’arrivo di Alessandro Vinciguerra

L’Audace Cerignola rinforza il reparto offensivo con l’ingaggio di Alessandro Vinciguerra, esterno d’attacco classe 2005 arrivato a titolo definitivo.

Il giovane calciatore, reduce dalla seconda parte dell’ultima stagione disputata con la maglia del Monopoli, ha firmato un accordo con il club ofantino valido fino al 30 giugno 2028, con la possibilità di prolungamento per un’ulteriore annata.

Vinciguerra è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Cagliari, dove ha completato il proprio percorso di formazione prima di affacciarsi al calcio professionistico. Nel corso della sua carriera ha inoltre collezionato il debutto in Serie B con il Pescara, esperienza che gli ha permesso di maturare ulteriore bagaglio tecnico e agonistico.

Con il suo arrivo, l’Audace Cerignola aggiunge alla rosa un profilo giovane e dinamico, capace di ricoprire il ruolo di esterno offensivo e pronto a mettere a disposizione della squadra velocità, qualità nell’uno contro uno e capacità di inserimento nel reparto avanzato.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.