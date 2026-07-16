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DUOMO TONTI Cerignola, via al procedimento per il progetto illuminotecnico del Duomo Tonti

Il provvedimento riguarda il progetto di rifacimento dell'illuminazione artistica della cattedrale, intervento già inserito tra gli obiettivi strategici

Cerignola, via al procedimento per il progetto illuminotecnico del Duomo Tonti

Duomo Tonti, Cerignola - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

L’amministrazione comunale di Cerignola compie un nuovo passo nell’iter per la realizzazione del progetto illuminotecnico del Duomo Tonti. Con una determinazione dirigenziale firmata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Francesco Patruno, è stato approvato lo schema di comunicazione per l’avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Il provvedimento riguarda il progetto di rifacimento dell’illuminazione artistica della cattedrale, intervento già inserito tra gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale e nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Il progetto di fattibilità tecnico-economica era stato approvato dalla Giunta comunale il 29 dicembre 2025.

La determina dispone l’avvio del procedimento necessario alla costituzione delle servitù sui beni interessati dall’intervento e approva lo schema di avviso che sarà notificato ai proprietari delle aree coinvolte. Questi ultimi potranno presentare eventuali osservazioni prima dell’approvazione del progetto esecutivo e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, come previsto dal Testo unico sulle espropriazioni e dalla normativa sul procedimento amministrativo.

L’intervento rappresenta una delle opere di valorizzazione del patrimonio monumentale cittadino previste dal Documento unico di programmazione e punta a rinnovare il sistema di illuminazione del principale edificio religioso di Cerignola, migliorandone la fruizione e la valorizzazione architettonica.

La determinazione, infine, dispone la pubblicazione dell’atto e l’avvio delle notifiche ai proprietari interessati, dando così seguito all’iter amministrativo propedeutico alla realizzazione dell’opera.

A cura di Michele Solatia.

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