'Comitato Cittadini del Gargano' su proroga del commissariamento del Parco: "Scelta inaccettabile"

Il Comitato Cittadini del Gargano esprime forte contrarietà alla decisione del Ministero dell’Ambiente di prorogare per altri sei mesi il commissariamento dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, confermando l’avvocato Raffaele Di Mauro alla guida dell’ente.

Secondo il Comitato, il provvedimento sarebbe stato adottato nonostante fosse già stato definito un percorso di intesa con la Regione Puglia sulla nomina di Vincenzo D’Errico alla presidenza del Parco, circostanza che renderebbe la scelta politicamente e giuridicamente molto grave.

Nella nota si richiama inoltre la sentenza n. 264 del 2011 della Corte costituzionale, che, secondo il Comitato, avrebbe chiarito come il ricorso al commissariamento non possa essere utilizzato per aggirare il necessario confronto con la Regione né per sostituire il procedimento previsto per la nomina degli organi dell’ente.

Per il Comitato, la proroga rischia di trasformare una misura temporanea in una gestione di fatto permanente, ridimensionando il ruolo della Regione Puglia e compromettendo il principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni.

L’associazione sottolinea inoltre che, qualora fosse realmente stata raggiunta un’intesa sul nome di Vincenzo D’Errico, il prolungamento dell’incarico commissariale assumerebbe il significato di un atto di forza istituzionale, piuttosto che di una semplice misura amministrativa.

Nella parte conclusiva della nota, il Comitato rivolge un appello al Ministro dell’Ambiente affinché ritiri il provvedimento di proroga e proceda rapidamente con la nomina condivisa: “Chiediamo pertanto al Ministro di ritirare ogni determinazione che contrasti con l’intesa già raggiunta e di dare immediata esecuzione al procedimento di nomina coerente con gli accordi Stato-Regione. Ogni ulteriore forzatura sarà valutata in tutte le sedi competenti, senza alcuna esitazione.”

La sentenza.