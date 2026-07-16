Crolla una parte del Tribunale di Bolzano: "Mi sento un miracolato"

Paura questa mattina al Tribunale di Bolzano, dove una parte della struttura è improvvisamente crollata provocando un forte boato e una grande nube di polvere. Il cedimento ha interessato la zona centrale del palazzo di giustizia, facendo precipitare numerosi detriti sulla scalinata e nell’area dell’ingresso principale.

Il crollo è avvenuto intorno alle 6.05, quando all’interno dell’edificio erano presenti alcune persone impegnate nelle attività di servizio. A raccontare i momenti di terrore è stato il portinaio del Tribunale, Federico Roso, che si trovava nella struttura al momento del cedimento: “Mi sento un miracolato, andrò a San Giovanni Rotondo da Padre Pio”.

“Un tonfo terribile – racconta – ho sentito intorno alle 6.05 e poi abbiamo evacuato. Abbiamo gestito le cose al meglio, ho avuto paura ma c’era da evacuare e quindi abbiamo pensato prima di tutto a quello”.

Secondo le prime ricostruzioni, il crollo avrebbe coinvolto circa un quarto dell’edificio, interessando una zona dove erano in corso importanti lavori di ristrutturazione, compresi interventi sulla copertura della struttura.

La chiamata ai vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano è arrivata alle 6.24. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, mettendo in sicurezza l’area e verificando la presenza di eventuali persone coinvolte.

Fortunatamente, le conseguenze sono state limitate. Le addette alle pulizie che stavano lavorando all’interno del Tribunale si trovavano nelle zone laterali rispetto al punto del cedimento. Una lavoratrice, inizialmente non rintracciata, è stata successivamente contattata e ha riportato soltanto lievi ferite, riuscendo comunque a uscire autonomamente dall’edificio.

L’ispettore dei vigili del fuoco Christian Auer ha spiegato la situazione dopo l’intervento: “Tutta la parte centrale è crollata. Inizialmente non si trovava una delle lavoratrici che si trovava all’interno, poi l’abbiamo contattata telefonicamente e verificato stesse bene. Il collasso è stato evidente”.

Auer ha aggiunto che il parcheggio della struttura, essendo separato dall’edificio, non è stato coinvolto, anche se l’accesso è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di sicurezza. “Stanno provvedendo a chiudere tutte le tubature del gas. L’edificio resta certamente chiuso e, per fortuna, le addette alle pulizie che stavano operando al momento del collasso, si trovavano in aree laterali rispetto a quella interessata dal crollo”.

Sul posto sono arrivati anche il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati, il prefetto Maddalena Travaglini e la presidente del Tribunale Francesca Bortolotti per seguire gli sviluppi dell’emergenza.

Una conferenza stampa è stata convocata per fare il punto sulla situazione e chiarire le cause del cedimento strutturale.

Lo riporta ildolomiti.it.