Edizione n° 6129

BALLON D'ESSAI

AREA SANREMO // Giovani vincitori di Area Sanremo 2025 arrestati per sequestro e rapina
16 Luglio 2026 - ore  10:45

CALEMBOUR

MARIO ROGGERO // Condanna definitiva per Mario Roggero: “È finita. Ora sarete la mia voce”
16 Luglio 2026 - ore  09:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Falsi titoli di laurea e sigilli contraffatti: 37 indagati, sequestrato il sito dell’ente

INDAGATI LAUREA Falsi titoli di laurea e sigilli contraffatti: 37 indagati, sequestrato il sito dell’ente

Le attività investigative, sviluppate anche attraverso l'analisi di fonti aperte, hanno documentato la diffusione online di articoli, immagini e video

fonte Investire Oggi - archivio

fonte Investire Oggi - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Cronaca // L'inchiesta //

NAPOLI – Un’organizzazione dedita al rilascio di presunti titoli di laurea privi di valore legale è finita al centro di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. Su richiesta della Procura, il Gip del Tribunale partenopeo ha disposto misure cautelari nei confronti di 37 persone, indagate a vario titolo per associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli.

L’indagine ha preso avvio da una segnalazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha consentito agli investigatori di raccogliere elementi sull’esistenza di un’organizzazione che avrebbe rilasciato lauree attraverso un ateneo non accreditato presso il Ministero e, quindi, non abilitato a conferire titoli aventi valore legale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’ente pubblicizzava sul proprio sito internet corsi di laurea triennale e magistrale in Sociologia e Scienze Turistiche, richiedendo una quota annuale di iscrizione di 1.500 euro. Per conferire maggiore credibilità all’offerta formativa, venivano inoltre riportati presunti riferimenti ad accreditamenti e iscrizioni presso enti pubblici e utilizzato anche il logo della Regione Campania, elemento che gli investigatori ritengono funzionale a dare un’apparenza di ufficialità all’istituzione.

Le attività investigative, sviluppate anche attraverso l’analisi di fonti aperte, hanno documentato la diffusione online di articoli, immagini e video relativi a cerimonie di conferimento delle lauree e di lauree honoris causa, consentendo di individuare numerosi destinatari dei titoli.

Nel corso delle perquisizioni è stata accertata, secondo gli inquirenti, l’assenza di una reale struttura universitaria. Nelle abitazioni dei principali indagati sarebbe stata inoltre rinvenuta un’ingente documentazione cartacea relativa al rilascio, tra il 2004 e il 2024, di 459 certificati di laurea, oltre a 49 titoli honoris causa, tutti recanti il sigillo contraffatto della Regione Campania.

Sulla base degli elementi raccolti, il Gip ha disposto il sequestro preventivo del sito internet, delle pagine Facebook e Instagram riconducibili all’ente, nonché dei certificati di laurea triennale e magistrale oggetto delle condotte contestate.

La Procura precisa che il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO