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Home // Andria // Femminicidio Angrisano, confermato l’ergastolo per il marito Luigi Leonetti

ERGASTOLO ANGRISANO Femminicidio Angrisano, confermato l’ergastolo per il marito Luigi Leonetti

Femminicidio Angrisano, confermato l’ergastolo per il marito

Chiesto l’ergastolo per il marito di Vincenza Angrisano

fonte: lecoronachedellacampania

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Andria // BAT //

BARI – La Corte di Assise di Appello di Bari ha confermato la condanna all’ergastolo per Luigi Leonetti, il 54enne di Andria che il 28 novembre 2023 uccise a coltellate la moglie, Vincenza Angrisano, 42 anni. La decisione conferma integralmente la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Trani l’11 luglio 2025.

Oltre alla pena dell’ergastolo, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e il risarcimento delle parti civili.

Leonetti, detenuto e reo confesso, è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. L’omicidio avvenne mentre nell’abitazione erano presenti i due figli della coppia, di sei e dodici anni. L’imputato risponde inoltre dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna fu colpita mortalmente con numerose coltellate al torace e all’addome dopo aver comunicato al marito la volontà di interrompere la relazione e di non fare ritorno a casa.

Al termine dell’udienza, il difensore dell’imputato, l’avvocato Savino Arbore, ha annunciato l’intenzione di impugnare la decisione: «Attendiamo le motivazioni della sentenza ma certamente ricorreremo in Cassazione», ha dichiarato.

Fonte: Antenna Sud.

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