Foggia, approvato il progetto per la rigenerazione di Piazza Pavoncelli: investimento da quasi 800 mila euro

FOGGIA – Un altro tassello della strategia di riqualificazione urbana del capoluogo prende forma. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la rigenerazione di Piazza Giuseppe Pavoncelli, un intervento da 793.443 euro che rientra nel Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 dedicato allo sviluppo urbano sostenibile.

L’approvazione rappresenta uno degli ultimi passaggi amministrativi prima dell’avvio della fase operativa di un progetto inserito nella Strategia Urbana Territoriale che vede Foggia capofila insieme ai Comuni di San Severo e Ordona. La proposta è stata selezionata dalla Regione Puglia nell’ambito della programmazione europea destinata alla rigenerazione degli spazi pubblici e al miglioramento della qualità urbana.

L’iter che ha portato all’approvazione definitiva è iniziato nel 2025 con la candidatura della strategia territoriale condivisa tra i tre Comuni. Successivamente Piazza Pavoncelli è stata individuata tra gli interventi prioritari da candidare ai finanziamenti regionali insieme alle riqualificazioni di Piazza Maria Grazia Barone, Piazza Carlo Villani e Piazza San Francesco. Dopo la progettazione preliminare, il confronto tecnico con la Regione e le integrazioni richieste durante la fase negoziale, il progetto ha ottenuto il finanziamento definitivo.

Il quadro economico prevede un investimento complessivo di 793.443,26 euro. Di questa somma, 525.854,89 euro saranno destinati ai lavori soggetti a ribasso d’asta, 85.760,32 euro copriranno il costo della manodopera e 10.696,86 euro gli oneri della sicurezza. Le restanti risorse saranno utilizzate per spese tecniche, progettazione, direzione dei lavori, collaudi, IVA e somme a disposizione della stazione appaltante.

Il progetto punta a restituire nuova funzionalità a uno spazio urbano strategico della città attraverso un intervento complessivo di riqualificazione. Tra gli elaborati approvati figurano le relazioni tecniche, gli studi storico-artistici e paesaggistici, il computo metrico, il cronoprogramma, il piano preliminare di manutenzione, il progetto dell’impianto di illuminazione, quello per la raccolta e il riuso delle acque meteoriche e le viste tridimensionali che illustrano l’aspetto futuro della piazza.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti ambientali e alla sostenibilità dell’intervento. Il progetto comprende infatti la verifica climatica, la valutazione del principio europeo DNSH (Do No Significant Harm), i criteri ambientali minimi e le analisi relative all’interesse archeologico e paesaggistico, elementi ormai indispensabili per l’accesso ai finanziamenti europei.

Prima del via libera definitivo sono arrivati i pareri favorevoli della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Regione Puglia, attraverso il Servizio Demanio e Patrimonio. Il progetto ha inoltre superato la verifica tecnica prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che ne ha certificato la conformità alle disposizioni normative vigenti.

La Regione aveva già ammesso formalmente l’intervento a finanziamento con una determinazione notificata al Comune nei primi giorni di luglio, dopo il completamento del confronto negoziale tra Palazzo di Città e gli uffici regionali. In quella sede era stato confermato l’importo complessivo destinato alla riqualificazione della piazza.

Con la deliberazione approvata dalla Giunta viene inoltre confermato come Responsabile unico del progetto l’architetto Alessia Cordisco, dirigente dell’Area Rigenerazione Urbana PNRR, che seguirà tutte le successive fasi amministrative, dalla progettazione esecutiva fino alla gara d’appalto e all’esecuzione dei lavori.

L’intervento su Piazza Giuseppe Pavoncelli si inserisce in un piano più ampio di trasformazione della città sostenuto dai fondi europei della programmazione 2021-2027. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di riqualificare alcune delle principali piazze cittadine, migliorando qualità urbana, fruibilità degli spazi pubblici e sostenibilità ambientale, con interventi destinati a incidere in maniera significativa sul volto della città nei prossimi anni.

A cura di Michele Solatia.