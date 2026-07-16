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FOGGIA BEVILACQUA Foggia, in vista della riammissione il club punta al ritorno di Bevilacqua

Il Foggia si prepara al ritorno in Serie C dopo la retrocessione e attende soltanto l’ufficialità della riammissione

Foggia, in vista della riammissione il club punta al ritorno di Bevilacqua

Foggia, in vista della riammissione il club punta al ritorno di Bevilacqua - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia si prepara al ritorno in Serie C dopo la retrocessione e attende soltanto l’ufficialità della riammissione, legata al completamento dell’organico della prossima stagione dopo il fallimento della Ternana. In vista del nuovo campionato, la società rossonera sta già lavorando sul mercato per costruire una rosa competitiva.

Tra i nomi valutati dal club c’è quello di Marco Bevilacqua, attaccante classe 2004 che il Foggia vorrebbe riportare in rossonero. Il contratto del giovane calciatore era infatti decaduto con la retrocessione della squadra tra i dilettanti, ma la società pugliese starebbe pensando di riaprire il rapporto con il giocatore per affrontare il nuovo percorso in terza serie.

L’operazione, però, non si presenta semplice. Bevilacqua è seguito da diversi club di Serie C, pronti a contendersi il suo cartellino. Tra le squadre interessate figurano Salernitana e Catania, mentre hanno manifestato attenzione anche Pineto e Pianese.

Il Foggia dovrà quindi superare una concorrenza importante per riportare allo Zaccheria l’attaccante, ma la volontà del club è quella di provarci e assicurarsi un profilo giovane e di prospettiva per la nuova stagione.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

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