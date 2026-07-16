Foggia, sfumano Miceli, Russo e Perlingieri: il mercato resta congelato - PH: Enzo Maizzi

Il Foggia continua a costruire il proprio futuro, puntando su ambizione, programmazione e sostenibilità, ma il mercato è inevitabilmente condizionato dall’attesa dell’ufficialità della riammissione in Serie C.

La società rossonera, intenzionata a ripartire dopo la deludente stagione appena conclusa, vuole allestire una squadra capace di distinguersi per grinta, identità e spirito di sacrificio, caratteristiche indicate come prioritarie anche dal direttore sportivo Alex Casella nel corso della sua presentazione.

Sul fronte delle trattative, però, arrivano i primi obiettivi mancati. Mirko Miceli, difensore esperto seguito dal club nei giorni scorsi, è ormai vicino al Novara. Sul calciatore si era mosso anche il Foggia, così come la Sambenedettese, ma salvo clamorosi colpi di scena il trasferimento in rossonero non si concretizzerà.

Sfumano anche Russo e Perlingieri, che hanno già trovato una nuova sistemazione: il terzino vestirà la maglia del Potenza, mentre l’attaccante approda all’Audace Cerignola.

Resta invece aperto il dialogo con Carfora, centrocampista di proprietà del Benevento, profilo che continua a essere seguito con interesse dalla dirigenza foggiana.

A rallentare le operazioni è soprattutto la situazione legata alla riammissione in Serie C, che sarà definita soltanto dopo il Consiglio Federale del 28 luglio. Fino a quel momento il Foggia può soltanto portare avanti contatti, effettuare sondaggi e raccogliere eventuali disponibilità verbali, nella speranza di chiudere rapidamente le trattative una volta arrivato il via libera ufficiale.

Nel frattempo l’entusiasmo della tifoseria resta immutato. Nei primi sette giorni della campagna abbonamenti sono stati 2.404 i sostenitori che hanno esercitato il diritto di prelazione, confermando la vicinanza alla squadra. Da giovedì 16 luglio prenderà il via la fase di vendita libera degli abbonamenti.

Lo riporta antennasud.com.