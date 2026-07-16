Foggia, via libera al restyling di Piazza Carlo Villani: progetto da 1,7 milioni di euro finanziato con fondi europei

FOGGIA – Un investimento da 1,7 milioni di euro per ridisegnare uno degli spazi pubblici più significativi della città. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla rigenerazione di Piazza Carlo Villani, passaggio decisivo che consente di avviare l’intervento inserito nella Strategia Urbana Territoriale finanziata attraverso il Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

L’intervento rientra nel più ampio programma di riqualificazione urbana che coinvolge il polo formato da Foggia, San Severo e Ordona, individuato dalla Regione Puglia tra quelli destinatari delle risorse europee dedicate alla rigenerazione delle città. Dopo un lungo iter amministrativo e tecnico, culminato nei tavoli negoziali con la Regione, il progetto è stato definitivamente ammesso a finanziamento, consentendo ora al Comune di entrare nella fase operativa.

Il quadro economico approvato prevede un investimento complessivo di 1.700.000 euro. Di questi, oltre 1,03 milioni saranno destinati direttamente ai lavori, mentre circa 258 mila euro finanzieranno il costo della manodopera e quasi 27 mila euro gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. La restante parte delle risorse servirà a coprire spese tecniche, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, collaudi, imprevisti, incentivi e IVA.

L’obiettivo è trasformare Piazza Villani in uno spazio urbano moderno, più funzionale e sostenibile, migliorando la qualità degli spazi pubblici e rendendoli maggiormente accessibili ai cittadini. Il progetto comprende infatti un intervento complessivo di riqualificazione che interesserà pavimentazioni, illuminazione pubblica, sistemazione delle aree verdi, arredi urbani e organizzazione degli spazi, secondo un’impostazione orientata alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del contesto urbano.

Tra gli elaborati progettuali figurano la relazione tecnica generale, il computo metrico estimativo, il cronoprogramma, il piano preliminare di manutenzione, gli studi sulla sostenibilità dell’opera, la documentazione fotografica e una serie di tavole progettuali che illustrano lo stato attuale dell’area e quello previsto dopo l’intervento. Sono inoltre previste specifiche verifiche sul rispetto dei criteri ambientali minimi, del principio europeo DNSH (“Do No Significant Harm”) e delle prescrizioni climatiche richieste dai programmi comunitari.

Prima dell’approvazione definitiva il progetto ha ottenuto i necessari pareri favorevoli della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, della Regione Puglia per gli aspetti demaniali e della Provincia di Foggia in materia paesaggistica. È stata inoltre completata la verifica tecnica prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha certificato la conformità del progetto alla normativa vigente.

La riqualificazione di Piazza Carlo Villani rappresenta uno dei quattro interventi individuati dal Comune di Foggia come prioritari nella Strategia Urbana Territoriale. Insieme ai progetti che riguardano Piazza Giuseppe Pavoncelli, Piazza Maria Grazia Barone e Piazza San Francesco, punta a ridisegnare alcuni dei luoghi più rappresentativi della città attraverso interventi di rigenerazione urbana finanziati con fondi europei.

Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica la Giunta ha anche confermato quale Responsabile unico del progetto la dirigente dell’Area Rigenerazione Urbana PNRR, architetto Alessia Cordisco. Il prossimo passaggio sarà rappresentato dalla progettazione esecutiva e dalla successiva gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, che aprirà concretamente la fase di trasformazione della piazza.

A cura di Michele Solatia.