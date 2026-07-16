LORETO / MANFREDONIA – Si svolgeranno oggi, giovedì 16 luglio, i funerali di Luigia – Gina – Fortunato, la giovane mamma di 33 anni uccisa nella propria abitazione di Loreto la sera del 9 luglio. L’ultimo saluto sarà celebrato alle ore 15.30 nella Cripta dei Santi Papi Pellegrini (Basilica Inferiore) della Basilica Pontificia della Santa Casa di Loreto, dove parenti, amici e cittadini si ritroveranno per rendere omaggio alla donna.

Per l’intera giornata il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, ha proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a unirsi nel raccoglimento e nella partecipazione al dolore della famiglia.

In segno di vicinanza e per condividere il lutto anche con la città d’origine della giovane, i familiari hanno commissionato l’affissione dei manifesti funebri anche a Manfredonia, affidandosi alla Marasco Onoranze Funebri di Antonio Marasco, storica impresa del territorio. Un gesto che testimonia il forte legame di Luigia con la provincia di Foggia e permette ad amici, conoscenti e a quanti le hanno voluto bene di partecipare al cordoglio.

Nei manifesti, oltre all’annuncio delle esequie, compare il commovente invito della famiglia: “Non fiori ma offriamo un futuro a Youssef”, il figlio della giovane vittima, affinché ogni gesto di solidarietà possa trasformarsi in un aiuto concreto per il suo avvenire.

La tragedia ha profondamente scosso l’intera comunità. Luigia Fortunato, ricordata da tutti come una donna solare, una madre amorevole e una persona sempre disponibile, è stata uccisa nella casa in cui viveva con il marito. Per il delitto è stato arrestato il coniuge, Sami Khemaies, 39 anni, con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Le indagini della Procura proseguono per chiarire ogni aspetto del movente e ricostruire il contesto familiare.

Dopo le esequie, la città continuerà a ricordare Luigia con una fiaccolata silenziosa, in programma domani sera, quale ulteriore momento di riflessione e vicinanza alla famiglia, nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.