Gargano, la Foresta di Sfilzi nella Rete nazionale dei Boschi Vetusti

La Foresta di Sfilzi, nel cuore della Foresta Umbra, ottiene il riconoscimento di Bosco Vetusto. La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che riguarda un’area di oltre 46 ettari nel territorio di Vico del Gargano, all’interno del demanio forestale regionale, segnando un importante traguardo per la tutela del patrimonio ambientale pugliese.

Con questo passaggio amministrativo si conclude l’iter di competenza della Regione Puglia per l’ingresso della Foresta di Sfilzi nella Rete Nazionale dei Boschi Vetusti, gestita dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Una volta completata l’iscrizione ministeriale, Sfilzi diventerà il secondo bosco vetusto d’Italia a far parte della rete nazionale, dopo l’Abetina di Rosello, in Abruzzo.

I boschi vetusti sono ecosistemi di straordinario valore naturalistico, caratterizzati dalla presenza di specie autoctone e dall’assenza di interventi significativi dell’uomo per almeno sessant’anni. In questi ambienti la natura segue il proprio ciclo: gli alberi crescono, invecchiano, cadono e si rigenerano spontaneamente, mentre il legno morto diventa elemento fondamentale per la biodiversità, offrendo rifugio e nutrimento a numerose specie animali e vegetali.

Il riconoscimento è il risultato dell’attività svolta dalla Regione Puglia, che ha individuato l’area, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e predisposto le misure necessarie per garantirne tutela, conservazione e monitoraggio.

Il Bosco Vetusto di Sfilzi, situato nei pressi dell’omonima Riserva Naturale Integrale, ricade nel Parco Nazionale del Gargano ed è inserito in un’area sottoposta a molteplici forme di protezione ambientale. Il bosco ospita faggete pure e miste, insieme a cerri, aceri, carpini e numerose altre specie arboree e arbustive, oltre a una ricca fauna favorita dal limitato impatto delle attività umane.

Tra gli elementi che rendono unico questo ecosistema c’è anche la sorgente perenne di Sfilzi, l’unica presente nell’area montana del Promontorio del Gargano, che ha favorito la formazione di un habitat umido ricco di felci, muschi, licheni e numerose specie selvatiche.

L’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale Francesco Paolicelli ha commentato il risultato: «Il riconoscimento della Foresta di Sfilzi come bosco vetusto è un risultato di grande valore per la Puglia e per il Gargano e conferma quanto sia straordinario il patrimonio naturale custodito dalla nostra regione. La Puglia ha una delle più basse percentuali di superficie boschiva d’Italia, ma custodisce ecosistemi di eccezionale ricchezza e una biodiversità che rappresenta una parte fondamentale della nostra identità. Sfilzi ne è una delle espressioni più preziose: un luogo nel quale la natura ha continuato per decenni a evolversi secondo i propri equilibri e che oggi abbiamo il dovere di proteggere e consegnare alle prossime generazioni. Questo risultato assume un valore ancora maggiore perché le sue faggete sono riconosciute Patrimonio Mondiale UNESCO e rientrano nel sito transnazionale “Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa”. Un patrimonio di valore internazionale che ci ricorda quanto la tutela dei boschi sia una responsabilità ma anche una grande opportunità per la Puglia».

L’assessore ha infine annunciato che l’attività della Regione proseguirà con l’individuazione di altri due boschi vetusti pugliesi, rispettivamente di 68 e 88 ettari, con l’obiettivo di ampliare la rete delle aree protette e valorizzare ulteriormente il patrimonio forestale regionale. «Il lavoro della Regione non si ferma a Sfilzi. Il nostro lavoro proseguirà con l’individuazione di altri due boschi vetusti pugliesi, rispettivamente di 68 e 88 ettari. Vogliamo continuare a tutelare e far conoscere questi straordinari ecosistemi, perché investire nella salute e nella conservazione dei nostri boschi significa investire nel futuro ambientale della Puglia».